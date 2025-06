Curitiba celebra Dia dos Namorados com feirinha especial no fim de semana

Para quem está em busca de um presente especial para celebrar o Dia dos Namorados, o Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, surge como uma alternativa charmosa e diversificada. Com 100 lojas, o espaço realiza nesta sexta-feira (06) e no sábado (07) a feirinha mensal, que promete agradar casais de todos os gostos.

A cada edição, o evento traz expositores diferentes, garantindo novidades para os frequentadores. Desta vez, são 31 participantes com variedade de produtos: desde itens de cama, mesa e banho até perfumaria, pijamas e moda fitness. Para os apaixonados por artesanato, há opções de bolsas em crochê, patchwork e capivara de pelúcia.

Os amantes de gastronomia também encontram opções como licores, massas, geleias, cachaças, bolos e doces finos, biscoitos e cucas. E para quem busca algo realmente diferente, a feira oferece desde semijoias e joias em pedraria até bebês reborn, óleos essenciais, papelaria criativa e buquês de bombons.

O clima romântico do Dia dos Namorados ganhará um toque junino na próxima quinta-feira (12), quando começa o festival temático. Os casais poderão desfrutar de produtos tradicionais da época, como canjica, pinhão, maçã do amor, pamonha, broa de milho, pastel e quentão, entre outras delícias.

Centro de compras no bairro

Administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs), o Mercado Municipal Capão Raso tem lojas de produtos variados, como brinquedos, roupas, acessórios de celular, jogos, bebidas e bolsas, o espaço conta com cafeteria, opções de alimentação, Sacolão da Família e Armazém da Família.

+ Leia mais Piscinas aquecidas de graça em Curitiba? Descubra como curtir sem pagar nada

Uma facilidade adicional é a integração com o Terminal Capão Raso, localizado ao lado. Com o cartão-transporte da Urbs, o passageiro pode sair do terminal, acessar o mercado pela cabine de integração, fazer as compras e retornar ao terminal sem precisar pagar uma nova tarifa, desde que o faça dentro do período de duas horas.

Serviço – Feirinha do Mercado Municipal Capão Raso

Data: sexta (6/6) e sábado (7/6)

Horário: 9h às 21h

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h