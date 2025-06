Bar tradicional abre nova unidade na Pedreira Paulo Leminski

O Bar CanaBenta terá uma nova unidade na Pedreira Paulo Leminski, localizada no bairro Abranches. Famoso pelas caipirinhas, cachaças e pelas porções de torresmo e carne de onça, a nova unidade do bar, comandado pelo chef Délio Canabrava, já está nos detalhes finais para a inauguração em julho.

O bar na Pedreira Paulo Leminski está localizado no acesso ao espaço, chamado de Rua da Música. Confira o projeto do interior da nova unidade do bar:

Modelo geral do interior dos espaços dos restaurantes. Imagem: André Henning Studio Modelo 3D da fachada do novo CanaBenta. Imagem: André Henning Studio.

+ Leia mais Pedreira Paulo Leminski ganha Rua da Música com restaurantes renomados

Outros cinco novos restaurantes, com unidades já espalhadas pela cidade, também ocuparão o espaço. A reforma do espaço no Parque Jaime Lerner é conduzida pela concessionária DC Set Group, que organiza projetos como o Tomorrowland Brasil, com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

Bar quase foi “doado” na pandemia

Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, o bar na Rua Itupava, no Hugo Lange, quase foi doado devido às dívidas que se acumularam. Com os decretos de restrição de funcionamento dos comércios, o movimento do CanaBenta caiu.

Uma sociedade do chef Délio com os empresários Lincoln Almeida, do Grupo Mustang, e Glaucio Gonzaga, do Grupo Bossa, manteve o negócio nas mãos do fundador, que também é dono dos restaurantes Cantina do Délio e da Confeitaria Banoffi. O bar funciona desde 2007.