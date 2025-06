Polícia acredita que assassinato de Miss em Curitiba foi premeditado por humorista

Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (10), a delegada Aline Manzatto afirmou que o assassinato da miss Raíssa Suellen Ferreira da Silva foi premeditado pelo humorista Marcelo Alves dos Santos. O crime ocorreu no dia 2 de junho, e Raíssa permaneceu desaparecida até a última segunda-feira (9), quando Marcelo confessou o homicídio à Polícia.

Durante a coletiva, a delegada detalhou as investigações, que apontam para um planejamento do crime — o que contraria a versão apresentada pela defesa de Marcelo. Segundo Aline Manzatto, desde o início ele tinha a intenção de matar Raíssa e esconder o corpo.

“A loja na qual o corpo estava é uma lona muito nova e isso demonstra que há uma premeditação não só do crime, mas desde o momento do suspeito atrair a vítima com uma suposta proposta de emprego que ele conta ser mentira. Essa lona nova, uma fita específica que consegue enrolar o cadáver, outro tipo de plástico preto: coisas muito específicas de uma situação que era para ocultar esse corpo da Raíssa”, disse a delegada.

Outro ponto levantado foi a possibilidade de abuso sexual.

“O legista colheu amostras que estão dependendo de exames. No entanto, em uma análise visual, não há lesões aparentes que são observadas em situações de estupro”, revelou a delegada.

A equipe de ciência forense da Polícia também investiga se Raíssa foi dopada antes de ser morta. “Não há nenhuma evidência de luta ou de defesa no corpo da vítima. Há evidência de que ela pode ter sido drogada para então ser morta. tudo isso depende do laudo e do inquérito do homicídio”, disse.

Feminicídio?

Com a confissão e os elementos levantados na investigação, a Polícia Civil pode indiciar Marcelo por feminicídio.

“O argumento trazido por ele de que ela não queria ter tido algo de cunho afetivo com ele a gente acredita então que foi o motivo que ele, por questão de gênero, por ela ser mulher, não querendo se submeter às vontades dele, por isso a Polícia Civil passa a trabalhar com Feminicídio”, explicou a delegada.

Raíssa era Miss Serra Branca Teen

Raíssa Suellen Ferreira da Silva era natural de Paulo Afonso, na Bahia. Em 2020, conquistou o título de Miss Serra Branca Teen e, há três anos, vivia em Curitiba.

