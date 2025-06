Loja de Curitiba fecha as portas em tradicional endereço após 65 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem é da região norte de Curitiba, especialmente quem tem mais de 50 anos, ainda cita a “Honjo” como ponto de referência. A loja especializada em produtos de agropecuárias marcou época na região do Cabral (Avenida Munhoz da Rocha) e mesmo depois de ter virado Agrotiba, em 2018, seguiu prestando seus bons serviços a quem precisava de adubos, venenos, rações e remédios para pets. Agora não mais. Pelo menos, não no mesmo local.

Quem passa pelo local, esquina da Munhoz da Rocha com a Rua Quintino Bocaiúva, quase em frente ao Di Frango e ao Graciosa Country Club, fica assustado ao não reconhecer mais o tradicional verde que identificava aqueles muros. A tradicional loja de produtos agropecuários e de animais foi embora. No local há um comitê de candidatos à presidência do Graciosa.

Mas ainda não é o fim para a tradicional empresa de Curitiba. Em versão repaginada, a Agrotiba vai reabrir em novo endereço, agora no Bacacheri. Em um novo Centro Comercial recém inaugurado na Rua Nicarágua, 679, esquina com a Rua Desembargador Leme (rua que termina no 20° Batalhão de Infantaria Blindada (onde os bolsonaristas acamparam por meses) promete seguir sua história de bons serviços.

Ainda não se sabe o mix de produtos que será oferecido no mesmo espaço. No tradicional barracão recém fechado a Agrotiba vendida de terra adubada à sementes, de fertilizantes a veneno para ratos, e até ratos e baratas, que servem de alimentos para outros bichos. Também ali acontecia até pouco tempo atrás uma tradicional feirinha de adoção e venda de cães e gatos

Antigo prédio da Honjo (Agrotiba). Loja mudou de endereço. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná