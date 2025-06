Paróquia em Curitiba celebra Santo Antônio com bolo, show de prêmios e festa junina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Até o dia 15 de junho, a Paróquia Sagrada Família, localizada na Cidade Industrial de Curitiba, promove a tradicional venda do bolo de Santo Antônio. Neste ano serão vendidas 7 mil fatias, disponíveis nos sabores abacaxi com coco e doce de leite com amendoim. Cada fatia custa R$ 10.

Além do bolo, a paróquia oferece um Kit Especial de Santo Antônio, por R$ 30, que inclui: duas fatias de bolo, um pão caseiro, uma geleia de doce de abóbora e três pãezinhos abençoados.

Serão disponibilizados mil kits, que já podem ser adquiridos antecipadamente pelo telefone da paróquia: (41) 98750-5111.

Paróquia em Curitiba tem festa junina com show de prêmios no domingo

Para encerrar a programação festiva, no domingo (15), a partir das 13 horas, a Paróquia Sagrada Família realizará uma festa junina, com comidas típicas, dança de quadrilha e show de prêmios.

Foto: Pascom Paróquia Sagrada Família

Venda do bolo de Santo Antônio em Curitiba

Bolo e Kit de Santo Antônio

De 10 a 15 de junho, das 9 horas às 21 horas

Paróquia Sagrada Família – Rua Pedro Gusso, 4451, Cidade Industrial de Curitiba

Compras antecipadas: (41) 98750-5111