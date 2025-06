Que tal espantar o frio numa piscina quentinha? Veja onde aproveitar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para o Viva o Sábado, programa da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) que oferece atividades em piscinas aquecidas e espaços esportivos da Prefeitura, estão abertas a partir desta terça-feira (10). Os agendamentos para o sábado (14) já podem ser feitos no Guia Curitiba

Os curitibanos podem aproveitar as piscinas, atividades físicas e a estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura. As piscinas ficam abertas das 13h30 às 17h30 e são aquecidas.

Para participar é necessário se cadastrar a partir da terça-feira que antecede o sábado de atividades. Cada pessoa poderá levar outras três, que também têm que estar cadastradas no e-Cidadão e no Guia Curitiba

Passo a passo

Cadastro prévio no e-Cidadão

Para participar das atividades nas piscinas a idade mínima é de 3 anos.

O agendamento prévio deve ser feito pelo Guia Curitiba

É preciso fazer exame físico de pele, que terá validade de um ano, podendo ser feito por médico (CRM) ou enfermeiro (Coren).

Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço ou dispositivo similar para entrar na piscina.

O uso de touca de natação, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório.

A utilização de bronzeador, protetor solar e outros cremes é proibida para preservar a qualidade da água.

A circulação em áreas não autorizadas, consumo de alimentos e bebidas alcoólicas, uso de equipamentos de som particular e a entrada de animais domésticos são proibidos nas instalações.



Horários e locais

Geral: das 13h às 18h

Piscinas: das 13h30 às 17h30

Clube da Gente Bairro Novo

– Piscina, quadra (agendamento), sala de ginástica (auditório)



Clube da Gente Tatuquara

– Piscina

Clube da Gente Boa Vista

– Piscina

Clube da Gente CIC

– Piscina



Clube da Gente Santa Felicidade

– Piscina



Centro da Juventude Audi União

– Piscina, quadra

Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser

– Piscina, quadra externa (livre)



Centro de Esporte e Lazer João Derosso

– Quadra de Tênis (agendamento), quadra poliesportiva externa (grupos de cumbuca de futsal), cancha de areia (livre)



Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

– ginásio (com agendamento mensal e controle de frequência), campo de futebol americano (com agendamento mensal, com clubes junto à federação – termo de cooperação técnica), quadras de areia-livre, quadra poliesportiva (livre), pista de skate (livre)



Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares

– quadra poliesportiva (livre), quadra de futebol sintético (livre), quadras de areia vôlei e futebol (livre), sala de ginástica (agendamento)

Parque Olímpico do Cajuru

– quadra de futebol sintético coberta (livre), quadra de vôlei de praia (livre), quadra de futevôlei (livre), quadra de futebol de areia (livre), futebol de campo (livre), pista de skate (livre).