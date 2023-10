Rumores recentes que circularam nas redes sociais diziam que a casa do vampiro de Curitiba seria demolida, o que causou revolta entre os apreciadores da história local. A casa em questão fica no bairro Alto da Glória, nas esquinas das ruas Ubaldino do Amaral e Amintas de Barros.

Talvez mais importante do que falar sobre a construção antiga e histórica, seja destacar de quem ela foi. A residência pertenceu ao escritor e advogado Dalton Trevisan, uma figura importante na literatura paranaense e brasileira.

Como nunca gostou da exposição e das aparições públicas, o escritor atraiu a curiosidade e ficou conhecido como o ‘Vampiro de Curitiba’, mesmo nome que uma das obras dele carrega.

Trevisan morou nessa casa por muitas décadas. Ele se mudou para um apartamento em 2021, onde vive aos 98 anos.

Procurada pela Tribuna, a Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba (SMU) negou os boatos e afirmou que a edificação não será demolida. De acordo com a nota, a casa “é cadastrada como Unidade de Interesse de Preservação (UIP), o que impede sua demolição”.

No entanto, a Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural (CAPC) de Curitiba, aprovou a proposta de construção de um edifício no terreno, mas a SMU assegura que a casa será respeitada e que o espaço passará por restauração.

Entre as obras mais conhecidas de Trevisan estão: “O Vampiro de Curitiba”, “A Polaquinha”, “Ah, é?”, “A Guerra Conjugal”, “Arara Bêbada” e “Pico na Veia”.

