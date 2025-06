Olhar de Cinema em Curitiba abre com exibição em tela gigante

O Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, abre as portas nesta quarta-feira (11) com uma programação robusta que inclui mais de 90 produções entre curtas e longas. O evento, que já virou figurinha carimbada no calendário cultural da capital paranaense, apresenta estreias mundiais, nacionais, clássicos restaurados e filmes infantis distribuídos em 10 mostras temáticas.

As exibições acontecem em seis espaços diferentes da cidade: Cine Passeio, Cine Guarani, Sala Claro do Museu Oscar Niemeyer, Teatro da Vila (CIC), Cinemateca e Ópera de Arame.

A abertura oficial ocorre hoje à noite, a partir das 19h30, na Ópera de Arame – um dos cartões-postais mais imponentes do Paraná. O filme escolhido para dar o pontapé inicial é “Cloud – Nuvem de Vingança”, do diretor japonês Kiyoshi Kurosawa, em estreia nacional. A exibição será em uma tela especial com mais de 12 metros de largura (equivalente a impressionantes 472 polegadas).

O longa de Kurosawa, cineasta cultuado por obras como “A Cura” (1997), “Pulse” (2001) e “Creepy” (2016), já passou por festivais de peso como Veneza, Toronto e Chicago, tendo representado o Japão no Oscar deste ano. O suspense psicológico é baseado em fatos reais e conta a história de um grupo de justiceiros formado na internet contra Yoshii (Masaki Suda), um operário que revende produtos a preços inflacionados online.

Para quem curte cinema de qualidade sem pesar no bolso, os ingressos estão com valores acessíveis: R$8 (meia-entrada) e R$16 (inteira), disponíveis pelo site oficial, aplicativo do festival (iOS e Android) e pelo ingresso.com (para sessões no Cine Passeio e Cine Guarani). O festival também oferece sessões gratuitas.

O 14º Olhar de Cinema vai até o dia 19 de junho e tem produção da Grafo Audiovisual, com realização do Ministério da Cultura. O projeto foi aprovado no PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura) da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

A edição atual é apresentada pela Rumo Logística, com patrocínio master do Itaú e Claro, patrocínio ouro do TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá, patrocínio prata da Peróxidos do Brasil e Campari, e patrocínio bronze da Mili, além de diversos apoiadores.

Para mais informações, os cinéfilos podem acessar o site www.olhardecinema.com.br ou as redes sociais oficiais (@olhardecinema no Instagram e TikTok, @Olhardecinema_ no X-Twitter e facebook.com.br/Olhardecinema).

