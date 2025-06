Bartender de Curitiba vence maior competição de coquetelaria do mundo

A coquetelaria brasileira tem um novo nome no topo: Ariel Todeschini, bartender do Ponto Gin, acaba de conquistar o título de campeão da World Class Brasil 2025, o maior campeonato de coquetelaria do mundo. A final da competição organizada pela Diageo aconteceu nesta terça-feira (10), em São Paulo, reunindo os melhores talentos do país em uma disputa marcada por criatividade, técnica e brasilidade.

Com 16 edições realizadas no Brasil, a World Class é uma referência global no setor, promovendo a inovação e o desenvolvimento profissional de bartenders ao redor do mundo. Nesta edição, o grande destaque foi o “Challenge Hyperlocal”, que desafiou os participantes a criarem coquetéis autorais combinando marcas da Diageo com ingredientes regionais.

Mais do que uma conquista individual, o título carrega um significado especial: Ariel faz parte do Ponto Gin desde o primeiro dia, há oito anos. Juntos, bartender e bar construíram uma trajetória marcada por evolução, parceria e propósito. Cresceram lado a lado, ajudando a transformar a coquetelaria curitibana com excelência e autenticidade.

Agora, Ariel leva esse talento e história para o mundo: ele será o representante do Brasil na etapa global da World Class, que acontece no segundo semestre deste ano em Toronto, no Canadá.

É uma conquista que enche de orgulho toda a equipe do Ponto Gin e reforça o compromisso da casa em oferecer experiências únicas: na taça e além dela.