Paraná segue sob alerta de tempestades neste fim de semana

O Paraná continua sob alerta de tempestade neste sábado (13/12). Nesta sexta-feira (12/12), a chuva atingiu diversas regiões do estado, em especial a região Oeste, onde os acumulados ultrapassaram a marca dos 100 milímetros (mm).

Em Palotina, o volume impressiona: até o final da tarde de sexta, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) já registrava 139,4 milímetros de precipitação.

Não bastasse a chuva volumosa, o vento também mostrou força nesta sexta. Em Candói, as rajadas alcançaram 80,6 km/h. Em Curitiba, a ventania mais intensa ocorreu na estação da prefeitura no bairro Boa Vista, que apontou rajada de 68,4 km/h às 12 horas.

Para este sábado, o cenário não é dos mais animadores. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para todo o território paranaense, sinalizando perigo potencial de tempestade. As previsões indicam que a chuva pode acumular até 50 mm ao longo do dia, com ventos chegando aos 60 km/h e possibilidade de granizo.

O Inmet, contudo, considera baixo o risco de problemas como corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos ou alagamentos.

Chuva pode ser mais intensa no norte e centro do Paraná

Para a região norte e central do Paraná, há um segundo alerta do Inmet, de cor laranja, que aponta perigo para tempestade. O comunicado segue em vigor até às 10 horas de domingo (14/12).

Nesse caso, o acumulado pode chegar a 100 mm no dia e as rajadas a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Contato Defesa Civil

Para contatar a Defesa Civil no Paraná, ligue 199 (emergências) ou 153 (Curitiba), envie SMS para 40199 com seu CEP para alertas.

