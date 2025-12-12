Curitiba em alerta: chuva forte e risco de temporal. Acumulado de chuva para sábado é gigante

Curitiba entra numa fase de tempo fechado já a partir desta sexta-feira (12/12), com chuva persistente e possibilidade de temporais que prometem deixar todo mundo em casa. O Simepar prevê um acumulado de 3,1 mm ao longo desta sexta, mas o negócio vai ficar feio mesmo é no sábado (13/12), quando a previsão é de impressionantes 71 mm de chuva. Tudo isso ocorre dias após a passagem de um ciclone extratropical.

E não é só Curitiba que vai ficar debaixo d’água. O Simepar avisa que as áreas de chuva vão aparecer de forma localizada, com núcleos de diferentes intensidades — inclusive alguns apresentando forte intensidade. A tendência é que, ao longo da madrugada, manhã e tarde desta sexta-feira, estas instabilidades se espalhem pelo estado, inclusive com potencial para tempestades severas.

+ Leia mais Novo supermercado de Curitiba abre após investimento de R$100 milhões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já colocou Curitiba em alerta amarelo de tempestade para esta sexta-feira. Esse alerta significa perigo potencial, com risco de chuva forte, ventos mais intensos e aqueles raios que deixam a gente com o coração na mão. Em situações assim, é sempre bom redobrar a atenção, principalmente se você precisa circular pela cidade.

Para completar o cenário, tem alerta laranja de temporal valendo para grande parte do Paraná. E alerta laranja é coisa séria! Representa perigo real, com possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes com rajadas e até queda de granizo em algumas regiões. Isso pode significar alagamentos, queda de árvores e até falta de luz em vários municípios paranaenses.

“As áreas de chuva ocorrem de forma localizada, com núcleos de diferentes intensidades — inclusive alguns apresentando forte intensidade. A tendência é que, ao longo da madrugada, manhã e tarde desta sexta-feira, estas instabilidades se espalhem pelo estado, inclusive com potencial para tempestades severas”, disse a meteorologista Julia Munhoz, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba – e as temperaturas?

As temperaturas não devem variar muito nesses dois dias. Com tanta nuvem e umidade, o calorão não deve aparecer, segundo a previsão do tempo para Curitiba. O que vai ter de sobra são ventos moderados a fortes em rajadas, principalmente no sábado, quando as tempestades devem ficar mais intensas. A temperatura nos próximos dias fica entre os 14ºC e 26ºC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉