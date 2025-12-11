Novo supermercado de Curitiba abre após investimento de R$100 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo supermercado Condor inaugura no bairro Mercês, em Curitiba, nesta sexta-feira (12/12), a partir das 8 horas. A nova unidade fica em um complexo comercial e faz parte de um dos maiores investimentos recentes do varejo paranaense.

O Grupo Zonta investiu mais de R$ 100 milhões no espaço de quase 30 mil metros quadrados que, além do Condor Mercês, que atuará como loja âncora, terá espaço para 29 pontos comerciais na sobreloja.

Construído em um terreno de 10.163 metros quadrados, o empreendimento soma 28.630 metros quadrados de área construída distribuídos em três pavimentos de estacionamento, setores operacionais e uma loja do Condor. São 4 mil metros quadrados dedicados ao supermercado e 3 mil metros quadrados que compõem o complexo comercial com praça de alimentação e serviços.

Ao todo, são 630 vagas de estacionamento, sendo 584 cobertas. A estrutura também está preparada para receber mais 12 mil metros quadrados, possibilitando a implantação de duas torres corporativas e novas operações.

Para o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, a inauguração tem um significado especial por se tratar de um grande investimento realizado na cidade de origem da rede e por marcar a 40ª loja Condor de Curitiba e Região Metropolitana. “Curitiba é onde nossa trajetória começou, em 1974, e é muito representativo encerrar o ciclo de investimentos deste ano entregando uma unidade desta dimensão aqui nas Mercês”, afirma.

Setores do novo Condor Mercês

O projeto adotou soluções arquitetônicas que ampliam iluminação, conforto e eficiência, com fachadas de vidro e transparências planejadas a partir de estudos de incidência solar. A construção utilizou concreto pré-fabricado e sistemas industrializados, reduzindo o tempo de execução, o tráfego de veículos pesados, a emissão de carbono e os ruídos no entorno. Os equipamentos são de última geração, com gases refrigerantes que não agridem o meio ambiente e sistemas de ventilação e vedação capazes de reduzir o impacto sonoro.

O Setor Casa é um dos destaques da nova unidade. Com um mix ampliado de bazar, utilidades, decoração, itens têxteis e louças, o espaço foi planejado para oferecer variedade, funcionalidade e acolhimento.

O setor Mundo Saudável reúne produtos voltados à saudabilidade, incluindo opções para diferentes estilos de vida e necessidades alimentares, como itens sem glúten, sem lactose, integrais, veganos e ricos em nutrientes. Um dos diferenciais do setor é a organização dos refrigerados e congelados de saudabilidade reunidos no mesmo espaço, o que facilita a busca dos clientes. A proposta é reunir, em um único corredor, soluções práticas e acessíveis para quem busca alimentação equilibrada, funcional ou adequada a restrições específicas.

O hortifruti fica localizado no centro da loja e teve iluminação desenhada para reproduzir a luz natural do dia.

O Mundo de Bebidas reúne alcoólicos e não alcoólicos organizados por categorias e países de origem. Entre elas, rótulos especiais de vinhos, além de opções para consumo imediato.

A padaria, confeitaria e rotisseria contam com ambientações próprias e atendimento inspirado nas tradicionais padarias de bairro. O supermercado também oferece açougue com variedade de carnes e cortes especiais do Entreposto Condor.

Complexo comercial Mercês: serviços, alimentação e conveniência

Além do supermercado Condor, o novo complexo comercial no bairro Mercês reúne 29 pontos comerciais. Entre as lojas confirmadas estão:

Restaurantes: Mundial Food (oriental), Brasa Grill (brasileiro) e Recanto Mineiro

Cafeteria: Padokita

Chocolates: Cacau Show

Cosméticos: Natura

Vestuário: Lupo e Tuttipele

Produtos naturais: Fitland

Beleza: Blessed (salão e barbearia)

Serviços: lavanderia Ah!, chaveiro Espaço da Chave, loteria, acessórios de celular, presentes e espaço de entretenimento

Novo Condor

O Condor Mercês é a 108ª unidade do Grupo Zonta, que, além das operações do Condor, atua em segmentos como atacarejos, atacados, postos de combustíveis, indústrias, shopping centers, imobiliária, logística, setor publicitário, processamento de carnes e frios, seguradora e banco — atingindo 24 cidades e dois estados. Com cerca de 14 mil colaboradores, o grupo atende mais de 60 milhões de clientes por ano.

Serviço

O Condor está localizado na Avenida Manoel Ribas, 404, no bairro Mercês, em Curitiba – PR.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 22h, e nos domingos e feriados, das 8h às 21h.