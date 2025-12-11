Megaloja de autopeças inaugura neste sábado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inaugura neste sábado (13), a partir das 8h30, a megaloja da Alvorada Autopeças, a 16ª unidade de uma das mais tradicionais lojas do ramo no Paraná. Localizada bem no começo da Linha Verde Norte, no bairro Atuba, o barracão tem 5 mil metros quadrados e vai atender no varejo, com foco especial à região metropolitana de Curitiba, pois fica próximo de Colombo, Pinhais e Quatro Barras.

O grupo completa 42 anos e foi fundado pelos irmãos Mauro Hagi (in memoriam), Waldir Hagi e Claudio Hagi, que deixaram a cidade de Assis Chateaubriand (PR) em busca de seus sonhos. Pioneiros no ramo de autopeças no Paraná, construíram uma marca sólida, conhecida pela seriedade, inovação e relacionamento duradouro com clientes, parceiros e uma equipe que hoje ultrapassa 300 profissionais.

A nova unidade conta com mais de 400 itens à pronta entrega, abrangendo peças de reposição das principais marcas automotivas do mercado. No local também haverá grande variedade de tintas automotivas para repintura, uma das especialidades da empresa. Na nova loja permanece a aposta no bom atendimento e alguns serviços grátis, como instalação de baterias e palhetas.

Um dia antes da abertura oficial, que será no sábado, o espaço será apresentado a parceiros, fornecedores e convidados. No dia da abertura, serão várias promoções, descontos e brindes para os clientes.

A entrada para os clientes será tanto pela Rua Wenceslau Caros Glaser Neto, 360, quanto pela via marginal da Linha Verde, com acesso logo após a trincheira/viaduto do Atuba.