Preço do aluguel em Curitiba: bairro tem alta de 49% e outro queda de 17% em 2025

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 09/12/25 19h07
imóveis de curitiba
Foto: Gabriel Rosa | Gazeta do Povo | Arquivo

Um novo estudo da Loft – empresa que faz parte do mercado imobiliário brasileiro – revela onde o preço do metro quadrado do aluguel mais subiu e mais caiu em Curitiba ao longo de 2025. O levantamento analisou 5,1 mil anúncios ativos nas principais plataformas imobiliárias da capital paranaense. No período, o município registrou alta média de 11% no valor do metro quadrado do aluguel, chegando ao preço médio de R$ 39,07.

Entre os bairros que se valorizaram acima dessa média estão Campina do Siqueira, com 49% de aumento, seguido por Capão da Imbuia (44%) e Santa Felicidade (38%). A lista de valorização ainda inclui Ahú (37%), Centro Cívico (32%) e São Francisco (30%). Para chegar a esses números, foram comparados os meses de janeiro a março com o período de agosto a outubro, quando os dados mais recentes já estavam consolidados.

Na outra ponta do ranking, algumas regiões apresentaram quedas nos valores. O Prado Velho lidera as desvalorizações com recuo de 17%, seguido pelo Sítio Cercado, que registrou queda de 15%. O Uberaba também aparece nessa lista com redução de 9%, enquanto Hauer e Cidade Industrial tiveram quedas mais moderadas, ambos com 4%.

Para classificar as diferentes regiões, o estudo considerou apenas bairros com, pelo menos, 50 anúncios e os dividiu em três grupos distintos, conforme a distância da média geral da cidade:

  • Acima da média: variação superior a +16% (5 pontos acima da média de 11%)
  • Na média: entre +15% e +6%
  • Abaixo da média: variação igual ou inferior a +5%

Ao todo, 10 bairros apresentaram valorização acima da média municipal, distribuídos por diferentes regiões de Curitiba, incluindo áreas de perfil mais consolidado e eixos em expansão. Por outro lado, 15 bairros registraram variações abaixo da média, muitos deles com preços estagnados ou em queda.

“Os bairros que estão valorizando acima da média deixam os proprietários em posição de maior força na negociação, já que a demanda ali está aquecida. Já nas regiões onde a valorização está abaixo da média, o locatário ganha poder de barganha”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

O especialista ressalta que esses movimentos são dinâmicos. “Quando se olha a cidade inteira, o comportamento é mais estável. Mas, ao observar bairro a bairro, as mudanças tendem a ser rápidas. Quem busca um bom negócio deve agir com agilidade, porque o quadro pode mudar em poucos meses.”

Takahashi destaca, ainda, a influência dos fatores locais. “Curitiba combina zonas consolidadas, muito valorizadas, com áreas que reagem de forma mais imediata à oferta e demanda. Entender essa dinâmica local é essencial para tomar boas decisões.”

Bairros de Curitiba com crescimento no preço acima da média da cidade

 BairroVariação preço m2 (jan/mar X ago/out)Preço médio do m2 (ago-out), em R$Preço médio do aluguel (ago-out), em R$
Campina do Siqueira49%54,735.582
Capão da Imbuia44%31,462.793
Santa Felicidade38%36,556.537
Ahú37%38,605.384
Centro Cívico32%53,362.479
São Francisco30%42,593.097
Cristo Rei25%47,013.695
Juvevê21%46,914.740
Vila Izabel17%49,103.927
Mercês16%43,634.672
Fonte: Loft, com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais

Bairros de Curitiba com crescimento no preço na média da cidade

 BairroVariação preço m2 (jan/mar X ago/out)Preco médio do m2 (ago-out), em R$Preço médio do aluguel (ago-out), em R$
Portão14%39,912.917
Centro14%49,672.635
Cajuru14%30,882.156
Alto da Rua XV14%40,563.243
Boa Vista13%35,993.071
Bacacheri13%33,993.085
Alto Boqueirão11%28,162.897
Água Verde10%41,864.757
Santa Cândida10%34,292.913
Alto da Glória10%50,195.277
Batel8%42,906.556
Campo Comprido8%49,167.383
Novo Mundo6%35,212.419
Fonte: Loft, com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais

Bairros de Curitiba com crescimento no preço abaixo da média da cidade

 BairroVariação preço m2 (jan/mar X ago/out)Preco médio do m2 (ago-out), em R$Preço médio do aluguel (ago-out), em R$
Xaxim5%28,822.733
Vista Alegre4%34,628.970
Mossunguê3%45,406.795
Bigorrilho2%41,843.839
Boqueirão0%26,662.884
Pinheirinho0%32,092.537
Cabral-1%40,655.023
Capão Raso-1%36,042.563
Bairro Alto-3%26,192.638
Rebouças-3%43,242.880
Cidade Industrial-4%34,582.713
Hauer-4%28,052.527
Uberaba-9%27,103.236
Sítio Cercado-15%23,871.834
Prado Velho-17%58,832.124
Fonte: Loft, com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais

