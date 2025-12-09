Curitiba distribui 10 mil mudas de árvores nativas nas regionais da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está realizando a última etapa de distribuição de mudas de árvores nativas do ano, como parte do programa Meio Milhão de Árvores. Ao todo, 10 mil mudas serão entregues nas administrações regionais da cidade até o final desta semana.

O programa tem como meta plantar 500 mil árvores em Curitiba nos próximos quatro anos. Desde janeiro, mais de 150 mil árvores já foram plantadas na cidade, em ações realizadas pela Prefeitura e com a participação da população.

Para retirar uma muda, os moradores devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) recomenda que os interessados levem uma sacola para transportar as mudas.

A exigência de documentação visa cadastrar o destino das mudas para controle de georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). As informações serão incluídas no Hipervisor da Prefeitura, plataforma de compartilhamento de dados públicos.

O plantio de árvores na cidade traz benefícios como equilíbrio térmico e sequestro de gases do efeito estufa. O programa também faz parte das estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima).

A SMMA alerta que o plantio de árvores em vias públicas precisa ser avaliado e autorizado previamente. Moradores que desejarem plantar árvores em ruas ou áreas públicas devem solicitar autorização pela Central 156.

As entregas de mudas acontecerão de terça a sexta-feira desta semana, nas Ruas da Cidadania das regionais CIC, Fazendinha/Portão, Pinheirinho, Boqueirão, Bairro Novo, Boa Vista, Tatuquara e Matriz, sempre a partir das 9h.