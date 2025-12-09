Cuidado e segurança

Curitiba inaugura novo centro de atendimento a mulheres vítimas de violência

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 09/12/25 17h01
O prefeito Eduardo Pimentel inaugurou o Cram CIC, novo Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, acompanhado da secretária municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial, Marli Teixeira Leite. Curitiba, 09/12/2025. Foto: Hully Paiva/SECOM

A Prefeitura de Curitiba inaugurou nesta terça-feira (9/12) o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (Cram CIC), localizado na Rua da Cidadania do CIC. O novo equipamento amplia a rede de atendimento especializado do município, oferecendo acolhimento humanizado e sigiloso às mulheres que enfrentam violência doméstica e familiar.

O Cram CIC será coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (SMIR) e funcionará de forma integrada com os demais serviços municipais na Rua da Cidadania. O centro atenderá mulheres vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, conforme definido pela legislação.

Entre os serviços oferecidos estão acolhimento e escuta qualificada, atendimento psicossocial, orientação jurídica e encaminhamentos para a Rede de Atenção às Mulheres. O atendimento é sigiloso e voltado às mulheres que enfrentam violência doméstica e familiar, independentemente de coabitação com o agressor.

O Cram CIC funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Orlando Luís Lamarca, 438 – CIC. As mulheres que precisarem de atendimento podem entrar em contato pelo e-mail cramcic@curitiba.pr.gov.br ou comparecer pessoalmente ao local.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.