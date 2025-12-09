Curitiba inaugura novo centro de atendimento a mulheres vítimas de violência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba inaugurou nesta terça-feira (9/12) o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (Cram CIC), localizado na Rua da Cidadania do CIC. O novo equipamento amplia a rede de atendimento especializado do município, oferecendo acolhimento humanizado e sigiloso às mulheres que enfrentam violência doméstica e familiar.

O Cram CIC será coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (SMIR) e funcionará de forma integrada com os demais serviços municipais na Rua da Cidadania. O centro atenderá mulheres vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, conforme definido pela legislação.

Entre os serviços oferecidos estão acolhimento e escuta qualificada, atendimento psicossocial, orientação jurídica e encaminhamentos para a Rede de Atenção às Mulheres. O atendimento é sigiloso e voltado às mulheres que enfrentam violência doméstica e familiar, independentemente de coabitação com o agressor.

O Cram CIC funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Orlando Luís Lamarca, 438 – CIC. As mulheres que precisarem de atendimento podem entrar em contato pelo e-mail cramcic@curitiba.pr.gov.br ou comparecer pessoalmente ao local.