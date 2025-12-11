Infusão natural: Por que ferver cascas de tangerina com canela está conquistando lares

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você já reparou como alguns aromas têm o poder de mudar completamente o astral da casa? Pois é, gente. Um truquezinho bem simples da vovó está conquistando os lares brasileiros e merece nossa atenção: ferver cascas de tangerina com canela. Essa combinação, além de deliciosamente aromática, oferece uma alternativa natural àqueles aromatizadores cheios de química que compramos no mercado.

A magia acontece quando os óleos essenciais da tangerina e da canela são liberados no vapor d’água quente. O resultado? Um perfume cítrico e aconchegante que se espalha pelos cômodos, trazendo uma sensação de casa limpa e bem cuidada.

O legal dessa misturinha é que ela dá conta do recado em várias frentes. Primeiro, neutraliza aqueles cheiros indesejados da cozinha (principalmente depois de fritar peixe, sabe como é). Também funciona super bem em banheiros e quartos fechados, que às vezes precisam daquela refrescada no ar.

Mas não para por aí! A combinação tangerina-canela traz uma vibe de aconchego e leveza que faz toda diferença no dia a dia. Tem gente que compara com técnicas simples de aromaterapia caseira, já que alguns componentes dessas cascas podem até ajudar a relaxar e criar um clima mais tranquilo em casa.

E o melhor: é muito fácil de fazer! Separe as cascas de tangerina (aquelas que iriam direto pro lixo) e um ou dois paus de canela. Coloque cerca de um litro de água numa panela, adicione os ingredientes e deixe ferver. Depois, reduza o fogo e mantenha por uns 15 minutos, com a panela destampada para que o vapor se espalhe pela casa.

Uma dica marota: quando esfriar, você pode coar o líquido e usar como spray natural em cortinas, tapetes ou dentro dos armários. Fica um perfume delicioso e sem aquele cheiro artificial dos produtos industrializados.

Para quem quer prolongar o efeito, vale manter a infusão em fogo baixinho ou simplesmente reaquecer quando o cheirinho começar a sumir. Outra opção é guardar o líquido coado num frasco para usar aos poucos.

No fim das contas, essa é daquelas dicas que une o útil ao agradável: você economiza, aproveita o que iria para o lixo e ainda deixa a casa com um aroma incrível, natural e acolhedor. Simples assim!

