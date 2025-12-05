Não é só água! Métodos pra deixar seu brócolis livre de qualquer sujeira (e bichos)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O brócolis é um dos queridinhos de quem busca uma alimentação mais saudável — mas, antes de chegar ao prato, ele exige uma higienização cuidadosa. Diferente de outras hortaliças, sua estrutura cheia de “raminhos” pode esconder insetos, sujeirinhas e até resíduos do cultivo. A boa notícia é que, com alguns passos simples, é possível deixar tudo limpo e pronto para consumo.

Depois do sucesso da nossa matéria “Nem cozido, nem fervido: estes são os melhores jeitos de preparar brócolis”, que viralizou entre os leitores interessados em alimentação saudável, agora avançamos para o passo anterior: a limpeza ideal do vegetal.

Por que higienizar o brócolis com atenção?

A estrutura do brócolis favorece o acúmulo de:

Pequenos insetos entre os floretes

Resíduos de terra

Poeira

Possíveis micro-organismos presentes no cultivo

Sem uma boa higienização, essas impurezas podem acabar sendo ingeridas junto com a refeição.

1. Comece cortando as flores do brócolis

Separe o brócolis em floretes menores. Isso facilita a limpeza, pois abre espaço para que a solução higienizadora chegue a todos os cantinhos.

2. Lave em água corrente

Passe cada florete em água corrente, esfregando suavemente com as mãos. Essa etapa remove a sujeira mais aparente.

Foto: Depositphotos

3. Deixe de molho na solução correta

Existem três métodos eficazes — escolha o que preferir:

Método 1: Água com sal

Misture 1 colher de sopa de sal para cada 1 litro de água .

para cada . Deixe o brócolis de molho por 15 minutos.

O sal ajuda a desalojar pequenos insetos escondidos.

Método 2: Solução com vinagre

Misture 1 parte de vinagre para 3 partes de água .

para . Deixe de molho por 15 minutos.

O vinagre ajuda a limpar e reduzir impurezas.

Método 3: Hipoclorito (água sanitária própria para alimentos)

Use conforme orientação da embalagem — geralmente 1 colher de sopa por litro .

. Deixe agir por 10 a 15 minutos.

Este é o método mais recomendado por especialistas em higiene alimentar.

4. Enxágue bem

Independentemente do método escolhido, enxágue os floretes novamente em água corrente. Isso remove o excesso de sal, vinagre ou hipoclorito.

5. Seque e armazene

Se for cozinhar na hora, basta seguir para o preparo.

Se for guardar, seque com papel-toalha ou centrífuga de verduras e deixe na geladeira dentro de pote fechado por até 3 dias.

6. Dica extra: verifique o talo

O talo é comestível e nutritivo, mas às vezes acumula mais sujeira.

Corte a parte externa mais dura.

Lave a parte interna normalmente.

Ele pode ser usado em sopas, refogados ou até em chips de brócolis na airfryer.

