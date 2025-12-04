Maçã assada na airfryer: preparo rápido, sabor incrível e zero complicação

A maçã caramelizada na airfryer virou uma das receitas fáceis mais buscadas por quem quer uma sobremesa rápida e deliciosa. Com poucos ingredientes e preparo simples, ela fica pronta em minutos e entrega aroma, sabor e praticidade — perfeita para quem ama explorar novas ideias na airfryer sem complicação.
Que tal elaborar esta deliciosa receita para as festas de fim de ano? Veja como é simples!
Maçã caramelizada recheada na airfryer — versão “show de sabor”
Ingredientes (para 4–6 porções)
- 4 a 6 maçãs médias ou grandes (prefira maçãs firmes, tipo gala, fuji ou granny smith – aquela maçã verde – firmes, para não desmancharem ao assar).
- 3 colheres de sopa de açúcar mascavo (ou açúcar demerara)
- 2 colheres de sopa de mel (ou maple syrup, se tiver)
- 1 colher de chá de canela em pó
- ½ colher de chá de gengibre em pó (opcional — dá um toque especial e ligeiramente picante)
- 2 a 3 colheres de sopa de aveia em flocos (ou granola grossa — para crocância)
- 2 colheres de sopa de manteiga ou óleo de coco (para derreter e dar textura amanteigada)
- 2 colheres de sopa de nozes ou castanhas picadas (nozes, castanha-do-Brasil, amêndoas — dá crocância e contraste)
- 2 colheres de sopa de uvas-passas ou frutas secas picadas (opcional, dá doçura e textura)
- Água (1–2 colheres de sopa, se quiser ajudar a formar um “molho” no fundo)
Utensílios
- Airfryer
- Faca ou descascador de maçã
- Tigela para misturar ingredientes do recheio
- Colher para rechear as maçãs
Modo de Preparo – Maça na Air Fryer
- Prepare as maçãs — lave bem e seque. Retire o miolo com cuidado, mantendo o fundo intacto (como um “buraquinho” que vai receber o recheio). Se preferir, corte a parte superior (“tampa”) e reserve.
- Faça o recheio — numa tigela, misture o açúcar mascavo, mel (ou maple), canela, gengibre, aveia (ou granola), nozes picadas e frutas secas. Acrescente a manteiga derretida (ou óleo de coco) e misture bem até ficar ligeiramente pegajoso. Se ficar muito seco, adicione uma colher de água ou mais mel.
- Recheie as maçãs — com uma colher, pressione a mistura dentro do miolo da maçã. Se retirou “tampas”, pode colocar um pouquinho de recheio também nelas para um visual mais bonito.
- Preparar a airfryer — pré-aqueça a 180 °C por uns 3 a 5 minutos (se seu modelo permitir). Isso ajuda a iniciar o processo de caramelização de forma mais uniforme.
- Assar — coloque as maçãs em pé no cesto da airfryer, com espaço entre elas para o ar circular. Asse por 15 a 18 minutos. Após cerca de 10 minutos, abra e, se quiser, regue com um pouco de mel ou manteiga derretida para realçar o brilho e o sabor. Se as maçãs forem grandes ou quiser textura bem macia, pode ir até 20 minutos — o ponto é quando estiverem tenras ao espetar com garfo.
- Finalização & apresentação de impacto — retire com cuidado. Sirva ainda quentes. Dica: finalize com uma bola de sorvete de creme ou baunilha, um fio de mel ou calda de caramelo, e polvilhe mais nozes ou granola por cima. Combina perfeitamente com vibe “gourmet-caseira / sobremesa de restaurante”.,
