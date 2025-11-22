Air Fryer gigante: 7 novas versões multiuso que assam até frango inteiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As queridinhas das cozinhas modernas ganharam uma nova versão para quem busca praticidade e menos eletrodomésticos espalhados pela bancada. As air fryers multiuso permitem ampliar as funções da fritadeira tradicional e assumir o papel coringa na cozinha. São equipamentos mais robustos, com mais andares e com capacidade até mesmo de assar um frango inteiro.

Diferente dos modelos comuns, as versões multiuso lembram um mini-forno, com espaço interno maior e bandejas em dois andares. Isso permite preparar duas receitas ao mesmo tempo ou aquecer recipientes diferentes de uma só vez, diferentes das air fryers tradicionais.

Enquanto a air fryer padrão se restringe a fritar, reaquecer e assar porções pequenas, a multiuso funciona como um forno compacto completo. Ela grelha, tosta, doura, assa e até desidrata alimentos, com mais controle de temperatura e tempo. Para quem vai preparar as ceias de fim de ano, o equipamento vira um aliado importante.

Com ela, é possível assar carnes de tamanho médio, dourar acompanhamentos e finalizar sobremesas sem ocupar o forno principal, que costuma virar palco de disputa durante o preparo da ceia. As funções de grelhar e tostar também ajudam a garantir o acabamento crocante de farofas, legumes e pães. Já o modo desidratador pode ser usado para fazer frutas secas, petiscos ou até itens decorativos.

Outro diferencial é a circulação de ar mais suave. O fluxo evita o ressecamento das receitas, problema comum na air fryer tradicional, especialmente com assados maiores.

No mercado, os modelos multiuso começam na faixa dos R$ 400, acima do valor dos aparelhos tradicionais. Em compensação, a economia vem na redução do uso de outros aparelhos. Confira, abaixo, alguns modelos disponíveis no mercado:

Philco PFR2200P 12 L

Mondial Oven AFON‑12L‑BI

Oster Oven Fryer 12 L 3 em 1

Britânia Air Oven 12 L

Elgin 42AFO1001000 12 L

Midea FFA20P 12 L

Multilaser GO22 12 L Oven

