Traças invadindo sua casa? Métodos rápidos e fáceis para eliminar de vez

Comuns em prateleiras, cantos de banheiro, despensas e atrás de móveis encostados na parede, as traças — também conhecidas como peixinhos-prateados (Lepisma saccharina) — não oferecem risco à saúde, mas podem causar estragos significativos em roupas guardadas, livros, documentos, fotos antigas e até comprometer a estética da casa.

O clima de Curitiba, com períodos úmidos e temperatura mais amena, cria o ambiente perfeito para esses insetos que buscam locais escuros e com umidade.

Veja a seguir métodos rápidos, baratos e eficazes para se livrar das traças, desde receitas caseiras até cuidados básicos para evitar que elas retornem.

1. Bicarbonato de sódio com açúcar

Uma das misturas caseiras mais populares.

O açúcar funciona como atrativo enquanto o bicarbonato altera o equilíbrio interno do inseto.

Como preparar:

Misture partes iguais de bicarbonato e açúcar.

Distribua em tampinhas ou pequenos recipientes nos locais onde as traças aparecem.

Substitua a cada 5 a 7 dias.

Ideal para: cantos de despensas, armários, atrás de móveis e prateleiras baixas.

2. Aromas naturais que repelem e perfumam o ambiente

Certos cheiros naturais afastam os peixinhos-prateados sem representar perigo para animais ou crianças.

Os mais eficientes:

Lavanda seca (sachês para gavetas e roupeiros)

Cravo-da-índia (em potinhos ou saquinhos)

Folhas de louro (espalhadas em prateleiras)

Óleo essencial de citronela (pingado em algodões em pontos estratégicos)

Além de repelirem as traças, ajudam a manter armários mais secos e perfumados.

3. Copo d’água com cascas de limão

O limão possui propriedades que afastam esses insetos, e as cascas liberam aroma por vários dias.

Como utilizar:

Coloque água e algumas cascas de limão em um copo.

Posicione em cantinhos úmidos do banheiro ou da lavanderia.

Troque as cascas a cada 48 horas.

4. Vinagre branco: limpeza preventiva e repelente

O vinagre funciona como antisséptico, reduz mofo e diminui a umidade superficial — três condições que as traças adoram.

Modo de uso:

Misture vinagre e água (meio a meio).

Aplique em rodapés, atrás de móveis e dentro de armários.

Deixe secar com o ambiente bem ventilado.

5. Desumidificadores naturais (ou elétricos)

Curitiba apresenta períodos bastante úmidos, tornando a cidade um ambiente ideal para esses insetos.

Portanto, umidade baixa = menos traças.

Soluções eficazes:

Potinhos de cloreto de cálcio (disponíveis em mercados)

Saquinhos de sílica gel

Aparelhos desumidificadores em banheiros e closets

6. Organização e limpeza regular

Pode parecer óbvio, mas é onde muitas pessoas falham.

As traças se escondem em áreas com poeira acumulada e papel guardado por longos períodos.

Checklist básico:

Mova móveis de lugar a cada 30 dias

Aspire cantos, rodapés, frestas e atrás de armários

Evite acumular pilhas de revistas, jornais ou caixas de papelão

Armazene roupas de inverno em sacos a vácuo

7. Armadilhas adesivas prontas

Para quem busca praticidade, existem armadilhas disponíveis em lojas de materiais de construção.

Elas capturam o inseto e permitem monitorar se a infestação está diminuindo.

8. Quando recorrer à dedetização?

Se mesmo após implementar os remédios caseiros e controlar a umidade os insetos continuarem aparecendo em grande quantidade, pode ser sinal de que a infestação está instalada dentro das paredes, rodapés ou estruturas do imóvel.

Nesse caso, a dedetização profissional resolve o problema rapidamente.

