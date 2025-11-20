Substituto do microondas não é a air fryer: veja qual eletrodoméstico usar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Antes indispensável para quem valoriza a praticidade na cozinha, o microondas já perdeu espaço para as air fryers. No entanto, um novo substituto começa a chamar atenção: os fornos elétricos, mais versáteis e eficientes do que as fritadeiras estão com tudo.

Além de igualmente prático, os preços também são competitivos. Nas plataformas de e-commerce, microondas custam entre R$ 380 e R$ 500. As air fryers mais simples variam de R$ 200 a R$ 500. Já os fornos elétricos ficam no meio do caminho, com modelos entre R$ 300 e R$ 450, dependendo das funções.

Para quem escolhe o forno elétrico, a troca compensa. O equipamento ocupa menos espaço do que o microondas, é fácil de transportar e entrega um aquecimento mais uniforme. Adeus às marmitas quentes por fora e geladas no centro.

Na comparação com a air fryer, o forno se destaca para esquentar qualquer tipo de comida, sem o risco de ressecar os alimentos, efeito comum nas fritadeiras. O tamanho e a praticidade permitem usar formas e recipientes maiores, como em um forno tradicional, mas com muito mais rapidez.

Como funciona um forno elétrico?

O forno elétrico funciona com resistências internas que aquecem a câmara por meio da energia elétrica. Essas resistências distribuem o calor de forma constante, criando um ambiente estável para o preparo dos alimentos. Diferente do forno a gás, que depende da chama e costuma ter variações de temperatura, o modelo elétrico oferece controle mais preciso e aquece de maneira mais uniforme.

O ajuste eletrônico de temperatura é o grande diferencial. Ele permite cozimentos mais consistentes, evita que alimentos queimem de um lado e fiquem crus do outro e dispensa correções constantes no posicionamento das formas, sem precisar esperar os 30 minutos de aquecimento de um forno tradicional, por exemplo.

