Misturar água oxigenada com bicarbonato de sódio: para que serve e onde usar

A mistura de água oxigenada com bicarbonato de sódio é uma combinação que ganha popularidade nas redes sociais e nos grupos de dicas domésticas. Trata-se de uma solução caseira utilizada por milhares de brasileiros em diversas situações do dia a dia.

Mas essa combinação realmente funciona? A resposta é sim, e com fundamento científico.

A água oxigenada, encontrada normalmente em soluções de 10 volumes para uso doméstico, é um poderoso agente oxidante. Ela consegue quebrar moléculas orgânicas responsáveis por manchas, odores e escurecimento de superfícies. Além disso, possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, o que a torna eficaz para higienizar áreas de alto contato ou que acumulam umidade.

Já o bicarbonato de sódio atua como um composto levemente alcalino, com propriedades abrasivas suaves e capacidade de regular o pH. Quando combinados, formam uma pasta estável para agir sobre sujeiras incrustadas, sem danificar a maioria dos materiais.

A mistura é bastante eficaz para a remoção de manchas em tecidos, azulejos e rejuntes. Também pode ser usada para clarear superfícies amareladas, como plásticos de eletrodomésticos antigos ou até mesmo tênis brancos que perderam o brilho.

CUIDADO: Mistura destas substâncias requer atenção

No entanto, é importante ter cuidado na hora de manipular essas substâncias. Recomenda-se o uso de luvas durante a aplicação, além de evitar o contato prolongado com a pele. Em superfícies sensíveis ou coloridas, faça sempre um teste em uma pequena área antes de aplicar em toda a extensão.

Para preparar a mistura, basta adicionar bicarbonato de sódio à água oxigenada até formar uma pasta consistente. Aplique sobre a superfície desejada, deixe agir por alguns minutos e enxágue bem.

