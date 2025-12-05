Adeus, bolor! Técnica fácil acaba com manchas no banheiro em minutos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca entrou no banheiro e se deparou com aquelas manchas escuras no box, no teto ou nos rejuntes? O bolor é um visitante indesejado que adora o clima úmido do banheiro, mas a gente não precisa conviver com ele. E olha, não é só questão de estética não, viu? Esse mofo todo pode causar problemas respiratórios para a família.

A boa notícia é que existem várias maneiras de mandar esse intruso embora. Separei aqui as melhores dicas para você deixar seu banheiro limpinho e livre de fungos. Vamos nessa?

Como limpar bolor de parede e teto?

O teto costuma ser a parte mais esquecida na limpeza, mas é justamente onde o mofo adora se instalar, já que o vapor do banho sobe e cria aquele ambiente perfeito para fungos.

Para limpar, você vai precisar de:

– Água sanitária diluída em água (1 parte de água sanitária para 3 de água)

– Borrifador

– Escova de cerdas macias com cabo longo

– Pano limpo

Borrife a mistura no teto, deixe agir por uns 15 minutos e depois esfregue levemente com a escova. Depois é só enxaguar com água limpa e secar bem.

Como limpar bolor na área do box

No box, o bolor adora se instalar nos cantos e nas portas. Para acabar com ele:

– Faça uma pasta com bicarbonato de sódio e água

– Aplique nos locais afetados

– Deixe agir por 30 minutos

– Esfregue com escova de cerdas macias

– Enxágue bem

Para as portas de vidro, uma mistura de partes iguais de água e vinagre branco faz milagres. Borrife, deixe agir e depois limpe com pano macio.

Como limpar bolor de rejuntes do chão e paredes?

Os rejuntes são verdadeiros paraísos para o mofo. A dica infalível aqui é:

– Misture água oxigenada volume 40 com bicarbonato de sódio até formar uma pasta

– Aplique nos rejuntes com uma escova de dente velha

– Deixe agir por 1 hora

– Esfregue bem

– Enxágue com água morna

Para casos mais difíceis, você pode deixar a pasta agindo durante a noite toda.

Como limpar bolor de azulejos?

Os azulejos são mais fáceis de limpar. Uma solução de água com vinagre branco (partes iguais) costuma resolver bem. Para manchas mais teimosas:

– Borrife água sanitária diluída

– Deixe agir por 10 minutos

– Esfregue com esponja macia

– Enxágue bem

Como limpar bolor de partes em silicone?

O silicone é traiçoeiro porque é poroso e acumula fungos com facilidade. Nesse caso:

– Embeba um algodão em água oxigenada

– Coloque sobre o silicone mofado

– Cubra com plástico filme para evitar evaporação

– Deixe agir por 2 horas

– Esfregue com escova de dentes velha

– Enxágue bem

O que NÃO fazer ao combater o bolor?

Agora vamos aos erros mais comuns que a gente comete na guerra contra o mofo:

1. **Não misture produtos de limpeza diferentes**, especialmente água sanitária com amônia ou produtos ácidos. Isso pode gerar gases tóxicos.

2. **Não use água quente para limpar mofo**. Isso pode espalhar os esporos pelo ar.

3. **Não esfregue as áreas mofadas a seco**. Isso também espalha os esporos.

4. **Não deixe o banheiro fechado após o banho**. A ventilação é sua melhor amiga na prevenção.

5. **Não use escovas de cerdas duras em superfícies sensíveis** como silicone ou rejuntes, pois podem danificar.

6. **Não ignore pequenas manchas de mofo**. Elas se espalham rapidamente.

7. **Não deixe toalhas molhadas penduradas no banheiro**. Elas aumentam a umidade do ambiente.

Uma dica de ouro: deixe sempre uma janela aberta ou a porta entreaberta após o banho. A falta de ventilação é justamente o que ajuda o mofo a se instalar. Com um pouquinho de dedicação, seu banheiro vai ficar livre dessas manchas indesejadas por muito mais tempo!

