Ciclone se afasta, mas nova tempestade avança para o Paraná

Áreas de instabilidade que estão se formando no Paraguai nesta quinta-feira (11/12) avançarão sobre o território paranaense, trazendo um pacote completo de condições climáticas adversas. O alerta é para chuva forte, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo, que devem começar a ser sentidos já na madrugada de sexta-feira.

“As áreas de instabilidade, que devem se formar no Paraguai na tarde ou noite de hoje, vão avançando e ao longo da madrugada devem começar a atingir o Paraná de hoje para amanhã”, informou à Agência Brasil, destacando que a quantidade de chuva forte é relevante.

De acordo com Danilo Siden, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de precipitação previsto é preocupante. “Temos aviso de possibilidade de chuva acima de 100 milímetros (mm) a partir de amanhã, rajadas de vento pontualmente fortes e queda de granizo. As rajadas devem ultrapassar de 50 quilômetros por hora”, informou, acrescentando que a chuva já deve ser sentida entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira, seguindo até sábado.

O sistema meteorológico não ficará restrito ao nosso estado. “A partir de sábado essa área [de instabilidade] deve se encaminhar do Paraná para São Paulo, sul de Minas e sul do estado do Rio.”, alertou o meteorologista do Inmet.

Efeitos do ciclone ainda persistem

Mesmo com o ciclone extratropical que começou a atuar no início da semana se afastando para o oceano, seus efeitos ainda são sentidos em diversas regiões do país. O sul de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo continuarão registrando chuva forte como consequência do fenômeno.

“Continua a condição de rajada forte hoje, mas menos intensa do que ontem. O aviso é de 50 quilômetros por hora”, explicou Siden.

Para quem precisa se programar, o Inmet divulgará na tarde desta quinta-feira um aviso detalhado com o resumo completo da situação climática no país, considerando todos os efeitos do ciclone extratropical que provocou estragos significativos nos estados do Sul e em São Paulo desde a última segunda-feira (08/12).