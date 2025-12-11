Vendaval em Curitiba: remoção de árvores continua e cidade ainda sente efeitos do vento forte

Moradores de Curitiba vão precisar de um tempinho para ver a cidade totalmente recuperada do vendaval que deu um susto na quarta-feira (10/12). Nesta quinta-feira (11/12), muita gente ainda está sem energia, sem água e enfrentando ruas interditadas por conta das árvores que não resistiram às rajadas de mais de 70 km/h que sacudiram a capital paranaense.

Logo cedo, as equipes da prefeitura já estavam com motosserras a todo vapor no bairro Cabral, onde uma árvore caiu e bloqueou completamente a rua Vereador Antônio dos Reis Cavalheiro. Quem precisava passar por ali teve que dar aquela volta marota e seguir por outros caminhos.

O pessoal da Prefeitura de Curitiba e da Defesa Civil não deu folga para o trabalho desde as primeiras horas após o vendaval. A operação de limpeza, remoção de árvores e restabelecimento da normalidade segue a todo vapor nesta quinta-feira. Caminhões, guinchos e motosserras estão em ação nos pontos mais críticos da cidade.

Segundo o balanço que ainda está sendo atualizado, dezenas de árvores foram ao chão com a força do vento. E não foi só o visual da cidade que sofreu, não. A mobilidade em bairros como Boqueirão, Tatuquara e Caximba, onde o vento bateu mais forte, também foi prejudicada.

Além de cuidar das árvores caídas, o pessoal da área técnica está de olho na infraestrutura que foi danificada, principalmente postes e redes elétricas. A energia já voltou para boa parte da cidade, mas ainda tem morador reclamando de instabilidade no fornecimento.

Impactos e serviços públicos

O vendaval bagunçou de vez a rotina do curitibano. Na quarta-feira, o telefone da emergência não parou de tocar com chamados sobre galhos e árvores caindo em ruas, carros e calçadas. A Defesa Civil ficou o dia todo com alerta ligado para quedas de árvores e destelhamentos.

E a programação de Natal da cidade? Uma parte teve que ser cancelada na quarta-feira por conta do tempo instável. A prefeitura preferiu não arriscar e garantir a segurança do público e dos artistas.

Vendaval em Curitiba e as causas / contexto climático

Essa confusão toda foi obra de um ciclone extratropical que se formou lá no Rio Grande do Sul. Quando ele se deslocou para o oceano, acabou intensificando os ventos em quase todo o Paraná, inclusive aqui na capital. O ciclone nem passou direto por Curitiba, mas foi o suficiente para mudar o clima da região e trazer aquelas rajadas fortes entre a manhã e parte da tarde de quarta-feira.

Segundo o Simepar, além de Curitiba, outros municípios do estado também registraram ventos acima da média, mostrando que o evento meteorológico pegou o Sul do Brasil inteiro nesta semana.

Previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira os ventos já perderam força em todo o Paraná, mas ainda continuam com rajadas ao redor dos 50 km/h nos Campos Gerais, Centro-Sul, RMC e litoral. O Sol aparece e predomina em todas as regiões, por isso esquenta à tarde. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, zero chance de chuva e temperatura entre os 15 e 25ºC.

“Nesta madrugada, não houve registro de rajadas de vento fortes e generalizadas sobre o Paraná, diferentemente do observado pelos paranaenses na quarta-feira (10/12/2025). O que se verificou foi apenas variação de nebulosidade, com nuvens baixas e ocorrência de garoa e/ou chuva fraca na área destacada pelo contorno azul na imagem a seguir do satélite GOES-19. Além disso, as menores temperaturas mínimas registradas no estado ficaram entre 11 °C e 13 °C nas regiões Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste”, disse a meteorologista Júlia Munhoz, do Simepar.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉