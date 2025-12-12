Simepar

Chuvas intensas atingem Oeste do Paraná com acumulados acima de 100 mm

Chuvas intensas atingiram o Paraná na madrugada desta sexta-feira (12), com acumulados superiores a 100 mm em algumas cidades da região Oeste, como Palotina (121 mm), Assis Chateaubriand (116,4 mm) e Guaíra (113,2 mm). O estado permanece sob alerta de tempestades, especialmente na região Noroeste, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai e norte da Argentina potencializa o ingresso de umidade e calor da região amazônica para o Sul do Brasil. Até as 14h30 desta sexta-feira, 33 estações meteorológicas já registraram volumes de chuva superiores a 20 mm no Paraná.

As tempestades também trouxeram rajadas de vento acima de 50 km/h em diversas localidades, com destaque para Curitiba – Boa Vista, que registrou 68,4 km/h às 12h. O Simepar prevê que o sistema continuará atravessando o estado até sábado (13), com risco alto de tempestades pontualmente severas no Norte e moderado no Leste e na faixa Central.

A população é orientada a ficar atenta aos alertas da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que podem ser recebidos via SMS enviando o CEP da residência para o número 40199.

