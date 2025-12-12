Dias após vendaval, Curitiba ainda tem 4 mil clientes sem energia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta sexta-feira (12/12), cerca de 5,7 mil unidades consumidoras em todo o Paraná permanecem sem energia elétrica. A informação foi divulgada pela Copel, que mantém suas equipes de manutenção e operação mobilizadas para normalizar o fornecimento o mais rápido possível.

Do total de clientes afetados, aproximadamente 4 mil estão concentrados na região Leste do estado, que compreende Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, áreas que enfrentam o maior número de ocorrências no momento. Curitiba foi “varrida” por ventos de até 70 km/h.

Segundo a empresa, equipes seguem em campo para solucionar os problemas e restabelecer o serviço. A empresa orienta que consumidores afetados registrem ocorrências pelos canais oficiais de atendimento, como o aplicativo para celular, site ou telefone 0800 51 00 116.

