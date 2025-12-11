Serviço

Falta de Luz: desligamentos programados para esta sexta em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 11/12/25 16h39
Vai faltar luz em Curitiba. Foto: Deposit Photos

Atenção, Curitiba! Cerca de 530 unidades consumidoras de Curitiba terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta sexta-feira (12/12). Os desligamentos, que se estendem das 10h até o final da tarde, são motivados por obras de melhoria, ampliação e manutenção na rede.

Diversos bairros serão afetados, incluindo trechos da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Fazendinha, Pinheirinho, Rebouças e São Lourenço/Abranches. A Companhia Paranaense de Energila Elétrica (Copel), recomenda que os moradores desliguem o disjuntor geral e retirem aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar danos durante o período dos serviços.

Vai faltar luz em Curitiba nesta sexta-feira (12/12) nos seguintes endereços:)

BairroRuas/Avenidas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
Rebouças / Água VerdeR ALM GONCALVES (entre nº 2111 e 2426), R BRIG FRANCO (entre nº 3300 e 3503)10:15 até 16:1580Melhorias e/ou ampliações de rede
São Lourenço / AbranchesR BENEDITO DA COSTA COELHO (entre nº 116 e 230), R GAL CHRISTIANO DA ROCHA KUSTER (entre nº 21 e 163)10:15 até 15:1555Manutenção em rede e/ou equipamento
PinheirinhoR ANJOLILO BUZETTI (entre nº 881 e 1011), R ANTONIA MOLINA BELLA (entre nº 545 e 696), R HERCULANO DE ARAUJO FILHO (entre nº 16 e 307), R JUCUNDINO DA SILVA FURTADO (entre nº 15 e 663), R PEDRO LEINEKER (entre nº 15 e 104)10:15 até 17:15148Melhorias e/ou ampliações de rede
Fazendinha / PortãoR ADOLFO HENRIQUE KLINGER (entre nº 21 e 209), R LIDIA KLINGER (entre nº 17 e 131), R REINALDO HECKE (entre nº 140 e 610)10:15 até 14:1553Melhorias e/ou ampliações de rede
Cidade Industrial de Curitiba (CIC)AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre nº 5 e 7582), R CLEIA MARA PEREIRA GOMES (entre nº 33 e 76), R GAL LUIZ FERRAZ DE SAMPAIO (entre nº 23 e 108), R MARIA ADRIANO DE MIRANDA (entre nº 13 e 73)10:00 até 17:00108Melhorias e/ou ampliações de rede
FazendinhaR ALBERTO RUTZ (nº 525), R CARLOS KLEMTZ (entre nº 1901 e 1939)12:00 até 17:0089Melhorias e/ou ampliações de rede
