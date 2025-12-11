Falta de Luz: desligamentos programados para esta sexta em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Atenção, Curitiba! Cerca de 530 unidades consumidoras de Curitiba terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta sexta-feira (12/12). Os desligamentos, que se estendem das 10h até o final da tarde, são motivados por obras de melhoria, ampliação e manutenção na rede.

Diversos bairros serão afetados, incluindo trechos da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Fazendinha, Pinheirinho, Rebouças e São Lourenço/Abranches. A Companhia Paranaense de Energila Elétrica (Copel), recomenda que os moradores desliguem o disjuntor geral e retirem aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar danos durante o período dos serviços.

Vai faltar luz em Curitiba nesta sexta-feira (12/12) nos seguintes endereços:)

Bairro Ruas/Avenidas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo Rebouças / Água Verde R ALM GONCALVES (entre nº 2111 e 2426), R BRIG FRANCO (entre nº 3300 e 3503) 10:15 até 16:15 80 Melhorias e/ou ampliações de rede São Lourenço / Abranches R BENEDITO DA COSTA COELHO (entre nº 116 e 230), R GAL CHRISTIANO DA ROCHA KUSTER (entre nº 21 e 163) 10:15 até 15:15 55 Manutenção em rede e/ou equipamento Pinheirinho R ANJOLILO BUZETTI (entre nº 881 e 1011), R ANTONIA MOLINA BELLA (entre nº 545 e 696), R HERCULANO DE ARAUJO FILHO (entre nº 16 e 307), R JUCUNDINO DA SILVA FURTADO (entre nº 15 e 663), R PEDRO LEINEKER (entre nº 15 e 104) 10:15 até 17:15 148 Melhorias e/ou ampliações de rede Fazendinha / Portão R ADOLFO HENRIQUE KLINGER (entre nº 21 e 209), R LIDIA KLINGER (entre nº 17 e 131), R REINALDO HECKE (entre nº 140 e 610) 10:15 até 14:15 53 Melhorias e/ou ampliações de rede Cidade Industrial de Curitiba (CIC) AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre nº 5 e 7582), R CLEIA MARA PEREIRA GOMES (entre nº 33 e 76), R GAL LUIZ FERRAZ DE SAMPAIO (entre nº 23 e 108), R MARIA ADRIANO DE MIRANDA (entre nº 13 e 73) 10:00 até 17:00 108 Melhorias e/ou ampliações de rede Fazendinha R ALBERTO RUTZ (nº 525), R CARLOS KLEMTZ (entre nº 1901 e 1939) 12:00 até 17:00 89 Melhorias e/ou ampliações de rede