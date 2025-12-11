Falta de Luz: desligamentos programados para esta sexta em Curitiba

Atenção, Curitiba! Cerca de 530 unidades consumidoras de Curitiba terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta sexta-feira (12/12). Os desligamentos, que se estendem das 10h até o final da tarde, são motivados por obras de melhoria, ampliação e manutenção na rede.
Diversos bairros serão afetados, incluindo trechos da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Fazendinha, Pinheirinho, Rebouças e São Lourenço/Abranches. A Companhia Paranaense de Energila Elétrica (Copel), recomenda que os moradores desliguem o disjuntor geral e retirem aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar danos durante o período dos serviços.
Vai faltar luz em Curitiba nesta sexta-feira (12/12) nos seguintes endereços:)
|Bairro
|Ruas/Avenidas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|Rebouças / Água Verde
|R ALM GONCALVES (entre nº 2111 e 2426), R BRIG FRANCO (entre nº 3300 e 3503)
|10:15 até 16:15
|80
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|São Lourenço / Abranches
|R BENEDITO DA COSTA COELHO (entre nº 116 e 230), R GAL CHRISTIANO DA ROCHA KUSTER (entre nº 21 e 163)
|10:15 até 15:15
|55
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Pinheirinho
|R ANJOLILO BUZETTI (entre nº 881 e 1011), R ANTONIA MOLINA BELLA (entre nº 545 e 696), R HERCULANO DE ARAUJO FILHO (entre nº 16 e 307), R JUCUNDINO DA SILVA FURTADO (entre nº 15 e 663), R PEDRO LEINEKER (entre nº 15 e 104)
|10:15 até 17:15
|148
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Fazendinha / Portão
|R ADOLFO HENRIQUE KLINGER (entre nº 21 e 209), R LIDIA KLINGER (entre nº 17 e 131), R REINALDO HECKE (entre nº 140 e 610)
|10:15 até 14:15
|53
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre nº 5 e 7582), R CLEIA MARA PEREIRA GOMES (entre nº 33 e 76), R GAL LUIZ FERRAZ DE SAMPAIO (entre nº 23 e 108), R MARIA ADRIANO DE MIRANDA (entre nº 13 e 73)
|10:00 até 17:00
|108
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Fazendinha
|R ALBERTO RUTZ (nº 525), R CARLOS KLEMTZ (entre nº 1901 e 1939)
|12:00 até 17:00
|89
|Melhorias e/ou ampliações de rede
