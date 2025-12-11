Cidade a menos de 15km do centro de Curitiba tem o maior número de vinícolas do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 15 quilômetros do Centro de Curitiba, São José dos Pinhais se destaca como um dos principais polos do turismo do vinho no Paraná. A cidade, que integra a Região Metropolitana, consolidou-se como a capital das vinícolas no estado, reunindo oito empresas especializadas na produção.

Oficialmente, Bituruna, no Sul do Paraná, recebe o título de capital paranaense dos vinhos. No entanto, o município possui apenas cinco vinícolas, o que faz de São José dos Pinhais a região com o maior número de produtoras em atividade. A maior parte dessas empresas está instalada na Colônia Mergulhão, área rural que preserva características tradicionais e que mantém viva a identidade agrícola da cidade.

O cultivo das uvas destinadas à produção do vinho chegou com famílias tradicionais que se estabeleceram na região ao longo do século XIX. Em 1878, cerca de 560 imigrantes, em sua maioria italianos, escolheram São José dos Pinhais como novo lar, trazendo consigo técnicas, costumes e modos de cultivo que marcaram a formação do território.

Naquele período, a Colônia Murici, de origem polonesa, já estava consolidada, assim como as colônias Gamelas, Accioli, Costeira e Zacarias, que também contribuíram para o desenvolvimento da agricultura local.

Atualmente, são 34 propriedades envolvidas no ecossistema do vinho, reunindo vinícolas, restaurantes, cafés coloniais e diversas atrações turísticas. É nessa área que fica o Caminho do Vinho, ponto mais conhecido da Colônia Mergulhão, formado por paisagens amplas e cenários que lembram cartões-postais.

A produção regional se concentra nas uvas Bordô e Isabel, mas abrange uma ampla variedade de rótulos, com vinhos tintos, brancos e rosés que atraem tanto visitantes curiosos quanto apreciadores experientes.

Vinícolas para conhecer

Para chegar ao Caminho do Vinho saindo de Curitiba, o trajeto mais indicado é seguir pela BR-376 no sentido São José dos Pinhais, acessar a saída para a Avenida Rui Barbosa e continuar pelas placas que direcionam à Colônia Mergulhão. O deslocamento costuma levar cerca de 40 minutos a partir do Centro da capital.

A Linha Turismo Caminho do Vinho oferece um tour completo de sete horas pela região, partindo do Shopping Estação, em Curitiba. O ingresso custa R$ 100 por pessoa e inclui transporte e guia. O roteiro passa por dez propriedades, entre elas quatro vinícolas, com visita técnica e degustação na Vinícola Politano, além de queijaria, cervejaria, chocolateria e a tradicional colheita de morangos, disponível em épocas específicas do ano.

Há opções para todos os perfis de turistas, desde quem busca degustações e visitas guiadas até quem prefere explorar produtos artesanais e ambientes rústicos. Outra atração muito procurada são os cafés coloniais, que servem receitas caseiras preparadas em fogão a lenha, com bolos, pães, tortas doces e salgadas.

Confira as vinícolas da cidade a seguir:

Vinícola Araucária : R. Aparecida Góes de Paula, 1300, Colônia Murici. Todos os dias das 9 às 17h;

: R. Aparecida Góes de Paula, 1300, Colônia Murici. Todos os dias das 9 às 17h; Museu e Vinhos Coloniais Dom Roberto : R. Augusto Micrute, 2100, Colônia Accioli. Todos os dias das 9h às 17h45;

: R. Augusto Micrute, 2100, Colônia Accioli. Todos os dias das 9h às 17h45; Vinhos Vô Vito : Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 2340, Colônia Mergulhão. De segunda a sexta, das 10h às 17h30; aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h;

: Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 2340, Colônia Mergulhão. De segunda a sexta, das 10h às 17h30; aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h; Vinhos Don Gabriel : Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 2990, Colônia Mergulhão. Todos os dias das 9h às 18h;

: Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 2990, Colônia Mergulhão. Todos os dias das 9h às 18h; Vinhos Irmãos Juliatto : Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 3883, Colônia Muric. Todos os dias das 09h às 18h;

: Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 3883, Colônia Muric. Todos os dias das 09h às 18h; Cantina Della Mamma : Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 2900, Colônia Mergulhão. Segundas, das 13h às 18h, e de terça a domingo, das 9h às 18h;

: Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 2900, Colônia Mergulhão. Segundas, das 13h às 18h, e de terça a domingo, das 9h às 18h; Vinícola e Salumeria Politano : Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 4100, Colônia Mergulhão. Todos os dias das 9h às 18h;

: Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 4100, Colônia Mergulhão. Todos os dias das 9h às 18h; Adega Bortolan: Caminho do Vinho, na R. Júlio César Setenareski, 1551, Colônia Mergulhão. De terça a sexta, das 10h às 18h, e sábados e domingos, das 9h às 18h.

