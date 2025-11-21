Cidade a 150 km de Curitiba se tornou reduto de bilionários

Conhecida como “cidade dos bilionários”, Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, tem na força do polo industrial a base do seu desenvolvimento. Distante 150 km de Curitiba, com 195 mil habitantes, o município atrai empresas e consolidou-se como um dos principais polos econômicos do estado. É também a segunda cidade mais segura do Brasil, de acordo com o Anuário Cidades Mais Seguras de 2025, da plataforma MySide — atrás apenas de Brusque (SC).

A WEG, multinacional de motores e equipamentos eletroeletrônicos fundada na cidade, é um dos pilares da economia local. A empresa transformou acionistas em bilionários e impulsionou a base produtiva da região. Outras companhias, como a Malwee, sustentam a atividade industrial, que concentra metade dos empregos formais.

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Jaraguá do Sul chegou a R$ 65.296 em 2021. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Thiago Sarmanho, a diversificação produtiva — que inclui os setores metal-mecânico, têxtil, de alimentos e materiais especiais — é estruturada em indústrias de base tecnológica que, por consequência, desenvolvem produtos e serviços de alto valor agregado.

+ Leia mais: Traças invadindo sua casa? Métodos rápidos e fáceis para eliminar de vez

“Desde o ano 2000, quando se iniciou a contagem histórica, Jaraguá do Sul é a única cidade entre os dez maiores PIBs de Santa Catarina com saldo positivo na balança comercial, contribuindo de forma sustentável para o desenvolvimento econômico do estado e do país”, comenta.

Menos burocracia, mais abertura de empresas

Nos últimos anos, o município reduziu o tempo médio de abertura de empresas de oito dias para oito horas. Em 2024, foram registradas 6.516 novas empresas. Segundo Sarmanho, o resultado decorre da desburocratização e dos incentivos a novos negócios. Ele afirma que 14% da receita corrente é destinada a investimentos públicos.

A localização geográfica também favorece o ambiente empresarial. Jaraguá do Sul está próxima dos aeroportos de Joinville (54 km), Navegantes (93 km) e Florianópolis (200 km), além de portos como São Francisco do Sul, Itajaí e Itapoá.

“Projetos como a duplicação da BR-280 e a construção do Contorno Rodoviário devem ampliar a conexão direta com a BR-101”, diz o secretário. Segundo ele, essa infraestrutura reduz custos logísticos e melhora o escoamento da produção.

População cresce e exige novas políticas de qualificação

A população passou de 124.661 para 195.753 habitantes em uma década, um aumento de 57%, segundo o IBGE. O crescimento elevou a participação do município no total de habitantes do estado, de 2,1% para 2,4%. Enquanto o país se aproxima de um cenário de estabilização populacional, previsto para 2042, Jaraguá do Sul segue em expansão e se tornou a sétima maior economia de Santa Catarina.

+ Veja também: Substituto do microondas não é a air fryer: veja qual eletrodoméstico usar

O aumento populacional pressiona a demanda por educação e qualificação profissional. Para atender o setor produtivo, a prefeitura ampliou a articulação de ações voltadas ao desenvolvimento econômico. Um exemplo disso, de acordo com Sarmanho, é o programa “Qualifica Jaraguá”, que formou 466 alunos entre 2022 e 2024 com 80% de subsídio da prefeitura e 20% de empresas parceiras, aprimorando a mão de obra que entra no município conforme a necessidade das indústrias locais.

No âmbito escolar, 800 estudantes participam, no contraturno, de aulas de robótica e 1,6 mil alunos do ensino fundamental integram a “Escolinha de Programação”, iniciativas voltadas à preparação de jovens para o mercado de tecnologia, informa o município.

Município aposta em turismo e cultura

Nos últimos anos, o município tem resgatado o legado cultural deixado por seus colonizadores — em sua maioria de origem europeia — com presença na música, dança, gastronomia e arquitetura. Esses elementos vêm sendo promovidos como ativos estratégicos para atrair visitantes e impulsionar o turismo local.

Situada no Vale dos Encantos, correspondente ao Vale do Itapocu, Jaraguá do Sul e os municípios vizinhos são cercados pela Serra do Mar. “O relevo e o ambiente rural favorecem o turismo de aventura, com atividades como trilhas, escaladas, ciclismo e turismo ecológico”, cita o secretário.

A região também oferece experiências contemplativas, como visitas a jardins em propriedades rurais, celebrações religiosas em igrejas históricas e eventos com culinária típica e produção de cerveja artesanal.

Inovação e sustentabilidade

Sarmanho defende que o turismo e a economia criativa devem assumir papel relevante em um novo ciclo econômico da cidade. Segundo ele, o associativismo e o voluntariado são essenciais para esse avanço, com engajamento de entidades e da comunidade. “O turismo pode e deve ser nosso motor para a diversificação econômica”, afirma.

Entre os eixos estratégicos estão as regiões de Garibaldi, Ribeirão Grande, Nereu Ramos, Manso e Rio da Luz, reconhecidas pela concentração de descendentes das famílias fundadoras e pela arquitetura de influência europeia. O bairro Rio da Luz foi tombado como a primeira paisagem cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), integrando a Rota do Enxaimel e conectando Jaraguá do Sul ao turismo regional.

Áreas centrais, como o Centro Cultural e outros espaços de arte, também podem compor novos roteiros urbanos. O perímetro urbano abriga o Morro Boa Vista, referência nacional no voo livre, e passeios pelos rios da região.

Investimentos com foco em ESG

Em 2025, o município iniciou o processo de criação de uma agência voltada à atração de investimentos alinhados às práticas ESG — ambientais, sociais e de governança. O objetivo é captar projetos que estimulem o desenvolvimento sustentável e ampliem a base econômica local.

A iniciativa, formalizada por meio de um protocolo de intenções, resulta da articulação do Comitê de Desenvolvimento Econômico, fórum formado por representantes da prefeitura e de órgãos como ACIJS, CDL, Fiesc, Novale Hub e o Vale dos Encantos Convention & Visitors Bureau.

O comitê também desenvolveu o projeto de place branding “Orgulho de Ser”, em parceria com o Sebrae, que definiu a marca territorial e reforçou o sentimento de pertencimento da população.