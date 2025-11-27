Bate e volta de apenas 1h de Curitiba leva a uma “Alemanha escondida” no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um pedacinho da Alemanha no Brasil pode ser conhecido em um bate e volta de pouco mais de uma hora com saída de Curitiba. A Colônia Witmarsum fica em Palmeira, cidade a 68 km da capital paranaense. O trajeto, feito pela BR-277 e BR-376 em direção a Ponta Grossa, é simples e rápido e funciona quase como uma viagem no tempo.

Isso porque, ao chegar à colônia, o visitante é imediatamente transportado às tradições mantidas pelos primeiros imigrantes menonitas, instalados primeiro em Santa Catarina. A antiga fazenda foi comprada em 1951 por famílias menonitas de origem frísia, região atualmente dividida entre Alemanha e Holanda. Do estado vizinho ao Paraná, esse grupo trouxe costumes, crenças e práticas que preservaram a memória de sua terra de origem e de seu refúgio anterior.

Dentro da colônia, não é incomum ouvir conversas inteiras em alemão. O idioma segue vivo entre moradores e aparece como um dos principais sinais da preservação cultural. A circulação pelas ruas reforça essa sensação de imersão: a arquitetura mantém traços da tradição europeia e a culinária segue a mesma linha, ainda que, aqui e ali, apareça um toque abrasileirado.

Nos restaurantes da região, os viajantes podem experimentar pratos típicos como marreco recheado, kassler e spätzle. Cafés, confeitarias e lojas de produtos artesanais completam a experiência com itens produzidos ali mesmo, como geleias, queijos coloniais, biscoitos e outras lembranças com forte identidade local.

O que fazer em um dia?

Para aproveitar um dia na colônia, a primeira parada deve ser o Museu de História Witmarsum (Heimat Museum Witmarsum), que apresenta a trajetória dos primeiros colonos e os detalhes de sua origem. O museu funciona de quinta a domingo, e os ingressos podem ser comprados na hora por R$ 15,00.

Na sequência, a sugestão é seguir para um dos restaurantes da região e conhecer a gastronomia típica. Locais como o Baviera Witmarsum, o Bierwit Restaurante e o Bela Vista servem pratos à la carte baseados em receitas tradicionais, além de oferecer chopes produzidos na própria colônia.

À tarde, o roteiro pode variar conforme o perfil do viajante. É possível visitar o Lavandário Vale dos Sonhos ou a Vinícola Witmarsum para apreciar a vista e registrar boas fotos, conhecer o Witmarzoo para aproximar as crianças dos animais, ou simplesmente descansar admirando a paisagem em um dos chalés disponíveis para locação na região.

