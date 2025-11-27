Linkin Park compartilha momento épico de show em Curitiba; Assista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os fãs curitibanos do Linkin Park receberam um presente mais que especial nesta semana. Dias após a apresentação histórica no Estádio Couto Pereira, a banda compartilhou nas redes sociais um trecho emocionante da música “The Catalyst”, registrado durante o show da “From Zero World Tour” realizado no dia 5 de novembro.

O vídeo mostra o Couto Pereira completamente lotado, iluminado pelas luzes dos celulares dos fãs, enquanto a vocalista Emily Armstrong percorre o palco cantando o refrão da música. A cena é de arrepiar: uma plateia totalmente entregue ao momento, vibrando com uma das canções mais emblemáticas do grupo. Assista abaixo:

A publicação nas redes sociais da banda gerou uma onda de nostalgia e emoção entre os fãs que estiveram presentes. Nos comentários, diversos relatos demonstram o impacto do show:

“Que saudade desse dia, meu sonho realizado”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Curitiba REPRESENTANDO ❤️”. Já um terceiro fã celebrou com bom humor: “Falaram tanto do show de Curitiba e eles vão lá e postam a live justo de Curitiba kkkkkkkk os humilhados sendo exaltados”.

A escolha do registro de Curitiba para a publicação confirma o que muitos fãs já suspeitavam: a energia da plateia paranaense realmente impressionou a banda durante a passagem pelo Brasil. O show no Couto Pereira fez parte da turnê mundial que marca o retorno do Linkin Park aos palcos após anos de hiato, agora com nova formação.

