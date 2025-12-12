Fim de ano

Grande Concerto de Natal reúne 50 músicos no Teatro Guaíra

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 12/12/25 18h01
Teatro Guaíra, em Curitiba
Foto: Isabella Mayer/SECOM

O cheirinho do Natal já está no ar de Curitiba, e com ele chega uma das mais aguardadas celebrações musicais da cidade. No dia 22 de dezembro, o Grande Concerto de Natal, que desde 2010 se tornou uma verdadeira tradição na capital paranaense, promete encantar o público com uma combinação única de música e magia natalina.

Sob a batuta do maestro curitibano Norton Morozowicz, reconhecido internacionalmente por sua sensibilidade e capacidade de extrair o melhor dos músicos, a Orquestra Sinfonia Brasil e o Coro Ottava Bassa se unem para criar uma experiência sonora emocionante, que transcende a música e toca o coração dos espectadores.

O evento, que integra a Programação do Natal de Curitiba, traz um elenco de peso. A cantora brasileira Camila Provenzale, uma das maiores expressões do canto lírico nacional e atualmente residente na Suíça, retorna à sua terra para esta apresentação especial. Ao seu lado, os aclamados solistas paranaenses Alexandre Mousquer e Marcelo Dias completam o trio de vozes que promete emocionar o público.

A Orquestra Sinfonia Brasil, formada por 50 músicos de alta performance, é conhecida por sua expressividade e virtuosismo. Já o Coro Masculino Ottava Bassa, dirigido por Alexandre Mousquer, vem conquistando plateias com suas apresentações impecáveis, repletas de colorido e qualidade vocal.

Mais que um espetáculo musical, o Grande Concerto de Natal representa a essência da época: solidariedade e celebração da vida através da música, preenchendo corações com sensibilidade e esperança.

O evento é apresentado pela Fundação Cultural de Curitiba e Secretaria da Cultura do Paraná, com apoio do Teatro Guaíra e da RPC, numa realização da Associação Música & Cena Brasil.

Serviço

Grande Concerto de Natal de Curitiba
Data: 22 de dezembro, às 20 horas
Local: Guairão
Ingressos: R$ 20 + um brinquedo
Garanta seu lugar: Disk Ingressos

