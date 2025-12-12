Santuário de Curitiba faz show de Natal com voz, sax e piano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro recebe neste domingo (14/12), às 20h, mais uma atração do Natal de Luz 2025. O cantor Juninho Baulhout apresenta um Musical de Natal com voz, sax e piano, oferecendo ao público um momento de encanto, espiritualidade e preparação para a celebração natalina.

A apresentação é gratuita e integra a série de atrações especiais que o Santuário Perpétuo Socorro preparou para dezembro, incluindo o presépio gigante, a iluminação especial na Praça Portugal e a decoração ampliada para o entorno do Santuário, que vêm atraindo milhares de visitantes desde a abertura.

“O Natal de Luz é um presente para Curitiba. Queremos que cada família, cada pessoa que visitar o presépio, renove a esperança e a alegria que brotam do Menino Jesus”, afirma o missionário redentorista padre Joaquim Parron.

Ação Solidária de Natal

No interior do Santuário está a Árvore Solidária, que convida fiéis e devotos a escolherem um anjinho e doarem um brinquedo novo para crianças da periferia de Curitiba. A expectativa é arrecadar cinco mil presentes neste ano, levando alegria para milhares de famílias.

As doações podem ser entregues diretamente no Santuário até 24 de dezembro, véspera de Natal, contribuindo para uma celebração mais acolhedora e fraterna para todos.

Serviço

Natal de Luz – Santuário Perpétuo Socorro

Data: Domingo, 14 de dezembro de 2025

20h – Musical de Natal com Juninho Baulhout (voz, sax e piano)

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praça Portugal, s/n, Alto da Glória