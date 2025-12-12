Urbs reforça transporte coletivo para eventos natalinos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) anunciou o reforço no transporte coletivo para atender o público dos eventos natalinos na cidade até 14 de dezembro de 2025. A medida visa facilitar o acesso às apresentações no Palácio Avenida e à programação do Natal de Curitiba 2025 no Centro e nos parques.

Das 20h às 22h, nove linhas de ônibus terão operação intensificada para o espetáculo ‘O Palácio Mágico do Natal’ no Palácio Avenida, incluindo rotas que conectam bairros como Santa Cândida, Capão Raso, Pinheirinho e Boqueirão ao Centro.

Além disso, duas linhas especiais foram criadas para atender as atrações nos parques Barigui e Náutico. A linha X50 – Natal Pq. Barigui operará diariamente até 23 de dezembro, das 9h às 21h50, saindo do Terminal Campina do Siqueira a cada 15 minutos. Já a linha X51 – Natal Pq. Náutico funcionará no mesmo período, das 18h às 21h, em sistema drive-thru entre o Terminal Boqueirão e o Parque Náutico.

A Urbs ressalta que, em caso de mau tempo, as atrações ao ar livre podem ser suspensas, canceladas ou transferidas para locais cobertos. A programação do Natal de Curitiba 2025 se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.