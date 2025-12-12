Doação de sangue salva vidas; Paraná reforça importância no fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Hemorrede do Paraná registrou 202.179 doações de sangue em 2024, com média mensal de 16,8 mil doações. Até novembro de 2025, foram 197 mil doações, média de 17,9 mil por mês. Com a chegada das festas de fim de ano, a Secretaria da Saúde (Sesa) reforça a necessidade de manter o fluxo de doações.

Uma única doação de 450 ml de sangue pode salvar até quatro vidas. O sangue doado é fracionado em hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado, cada um com funções específicas no tratamento de pacientes. Além de ajudar pessoas que precisam de transfusões constantes, o sangue é essencial para vítimas de acidentes e para a indústria farmacêutica.

A Sesa investe continuamente na melhoria da infraestrutura de captação. Em novembro, foram entregues novos equipamentos de alta tecnologia para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), com investimento de mais de R$ 4,8 milhões. Em Londrina, uma nova estrutura em finalização aumentará em 60% a capacidade de coleta do Hemocentro local.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 kg, estar descansado, alimentado e hidratado. Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes ao ano, e mulheres a cada três meses, até três vezes ao ano. É preciso apresentar documento oficial com foto.

A Sesa disponibiliza diversos pontos de coleta em todo o estado, com horários variados. Muitas unidades oferecem agendamento online ou por telefone para facilitar o processo de doação.