O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (13) aponta 1.873 novos casos de coronavírus e 60 óbitos por covid-19. Assim, os números atualizados da pandemia apontam 98.559 ocorrências da doença e 2.547 mortes em consequência dela no estado. São considerados recuperados 59.922 paranaenses. Por outro lado, 8.120 pessoas aguardam resultados de testes para Covid-19.

As novas vítimas da doença são 21 mulheres e 39 homens, entre 20 e 97 anos. Segundo a Sesa, a taxa de ocupação das UTIs SUS adulto no Paraná é de 74% – 807 das 1.096 vagas estão ocupadas tanto por pacientes com o coronavírus quanto por casos suspeitos.