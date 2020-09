O Paraná registrou nesta segunda-feira (21) o menor número de casos de coronavírus em um dia desde o fim de junho (573). Segundo a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) foram 601 ocorrências da infecção – além de 36 mortes pela covid-19. Assim, desde o início da pandemia, em março, o estado já teve 163.762 casos confirmados de coronavírus e 4.103 óbitos causados pela doença.

As vítimas mais recentes são 10 mulheres e 26 homens, com idades variando de 30 a 96 anos. Eram residentes de Curitiba (11), Londrina (5), Foz do Iguaçu (3), Francisco Beltrão (2), Ibiporã (2), São José dos Pinhais (2), Araucária, Cambé, Campo Magro, Colombo, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Pinhais, Toledo e Verê.

Atualmente, o estado tem 4.731 exames de coronavírus sendo analisados. Já se recuperaram da infecção 116.210 pessoas. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto para a covid-19 é de 71%. No total, somando todos os tipos de leitos das redes pública e privada, são 2.075 internados no Paraná.