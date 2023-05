Paraná celebra 8 milhões de mudas de espécies nativas distribuídas

O Paraná atingiu neste sábado (27), dia em que é celebrado o Dia da Mata Atlântica, um marco histórico dentro do Programa Paraná Mais Verde: os viveiros do Instituto Água e Terra (IAT) alcançaram a marca de 8 milhões de mudas de espécies nativas entregues gratuitamente à população.

A medida busca incentivar o plantio de árvores ameaçadas de extinção, promovendo crescimento econômico, sustentabilidade, reflorestamento e recuperação de áreas desmatadas. O total de mudas equivale a cerca de 7 mil hectares restaurados ou uma nova fatia de área verde do Paraná correspondente a 7 mil campos de futebol.

“Todas essas mudas são nativas da Mata Atlântica, inclusive muitas delas em risco de extinção. O resultado é a recuperação de áreas degradadas por todo o Paraná”, afirma o gerente de Restauração Ambiental do IAT, Mauro Scharnik.

Dentro da estrutura do programa Paraná Mais Verde, criado pelo Governo do Estado em 2019, uma das linhas de trabalho é justamente o Revitaliza Viveiros, que tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva com reestruturação e modernização dos 19 viveiros florestais estaduais e dos dois laboratórios de sementes, conjunto gerenciado pelo IAT.

Os Laboratórios de Sementes, instalados em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e em Engenheiro Beltrão, na região Centro-Oeste, são responsáveis pela coleta, beneficiamento, armazenamento e distribuição de sementes utilizadas para a produção de mais de 100 espécies florestais nativas pelos viveiros – 25 dessas consideradas ameaçadas de extinção.

Além das ações diretas, o IAT lançou em maio de 2022 o aplicativo Paraná Mais Verde, também para estimular e facilitar a solicitação e retirada de mudas pela população. Por essa modalidade, as espécies mais procuradas foram o Angico (Parapiptadenia rigida), o Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia) e a Aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolia).

Diretor-presidente do IAT, Everton Souza, destaca que a proposta de recuperação florestal é essencial na consolidação do Estado como referência internacional em sustentabilidade, status reconhecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), estrutura voltada para a promoção do desenvolvimento econômico e do bem-estar social.

“As mudas do IAT vão para todo o Estado, muitas delas com a função de recuperar matas ciliares. Hoje o Paraná tem aproximadamente 30% de cobertura com florestas nativas e nós estamos trabalhamos para aumentar ainda mais esse número”, diz.

Como fazer

A Divisão de Produção de Mudas Nativas do Instituto Água e Terra (IAT) é responsável pela coleta, armazenamento e distribuição de sementes, bem como produção das mudas e sua disponibilização à população.

São 19 viveiros à disposição da população, em São José dos Pinhais, Engenheiro Beltrão, Salgado Filho, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Fernandes Pinheiro, Ivaiporã, Jacarezinho, Morretes, Ibiporã, Mandaguari, Pato Branco, Tibagi, Pitanga, Paranavaí, Toledo, Umuarama e Paulo Frontin.

Os interessados podem solicitar mudas por meios digitais, como aplicativo Paraná Mais Verde, disponível na Play Store (modelos Android).

Ao fazer a solicitação para até 100 mudas/ano, o requerimento é aprovado automaticamente e elas já poderão ser retiradas no viveiro selecionado, devendo apenas ligar para o local para agendar quando buscar.

Para mais de 100 mudas, o requerimento seguirá para análise e aprovação de um técnico do IAT. O requerente poderá acompanhar a solicitação e será informado quando for aprovada ou reprovada. Após a liberação, poderá pegar as mudas no viveiro selecionado.

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é outro caminho. É uma solução informatizada que, dentre demais facilidades, permite aos usuários a requisição de mudas nativas e consultas relacionadas ao requerimento feito pela internet através do endereço www.sga.pr.gov.br.

Após a solicitação, o pedido passará por uma análise do IAT. Caso seja aprovado, será encaminhado um e-mail ao requerente, com as informações do local de retirada das mudas e a documentação necessária.

Mata Atlântica

Um dos principais biomas do Brasil, a Mata Atlântica remanescente corresponde a 12,4% da área original, de acordo com o Atlas da Mata Atlântica. Passa por 17 estados. Com quase 6 milhões de hectares preservados, o Paraná é o segundo estado em remanescente do bioma, atrás apenas de Minas Gerais.

Além disso, o Paraná faz parte do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e da Rede Trinacional para a Restauração da Mata Atlântica, formada por Brasil, Argentina e Paraguai. As iniciativas integram a Referência da Restauração Mundial e podem receber apoio, financiamento e expertise técnica da Organização das Nações Unidas (ONU).