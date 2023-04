Paraná ativa gabinete de crise para prevenir violência nas escolas

A Secretaria da Segurança Pública ativou na quinta-feira (13) o Gabinete de Gerenciamento de Crise com foco na elaboração de ações de prevenção e combate a eventuais casos de violência que possam ocorrer nas instituições de ensino do Paraná. O Comitê integra uma série de ações para garantir a tranquilidade no ambiente escolar.

Compõem o gabinete integrantes da Segurança Pública (Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Inteligência do Paraná); Casa Civil; secretarias estaduais da Comunicação; Educação; Justiça e Cidadania; e Desenvolvimento Social e Família, além da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Polícia Federal, Tribunal de Justiça e Ministério Público.

O encontro entre as instituições ocorreu nesta sexta-feira (14), no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), instalado na Cidade da Polícia. O secretário da segurança pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, presidiu o encontro do grupo e anunciou que as reuniões ocorrerão semanalmente. A próxima está agendada para a semana que vem.

“A comissão pretende atuar de maneira permanente, com várias instituições, a fim de debater sobre as medidas e ações e darmos uma resposta à população. Todas as ações serão fiscalizadas pelos órgãos de inteligência, que passarão informações para as outras instituições”, explicou o secretário.

“Além disso, estamos inserindo um botão de segurança no APP do 190, que o representante da escola, seja diretor ou professor, poderá acionar. Ele automaticamente vai abrir a câmera no celular e começará a filmar e captar imagens e sons, facilitando para os policiais o atendimento de eventuais ocorrências”, disse.

Toda a ação será acompanhada pelo coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), tenente-coronel Roberto Sampaio Araújo, da Polícia Militar. “O Gabinete foi ativado com o objetivo de acompanhar os estabelecimentos de ensino do Paraná, visando mitigar os riscos e dar suporte às autoridades das diversas áreas da segurança pública e demais instituições”, explicou o ele.

Comitê

Através do Decreto Estadual 1398, foi instituído o Comitê Intersetorial de Prevenção, Monitoramento e Segurança em Escolas do Paraná. Entre as atribuições do grupo, estão a análise de situações de risco, desenvolvimento de mecanismos de combate à violência, elaboração de estudos em conjunto com as forças de segurança pública, reforço ao trabalho educativo e preventivo e criação de um canal direto de denúncias.

