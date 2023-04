Curitiba recebe Mostra de Modelismo Ferroviário neste final de semana

A 6ª Mostra de Modelismo Ferroviário de Curitiba acontece neste final de semana, 15 (sábado) e 16 (domingo) de abril, na estação rodoferroviária da cidade, localizada na avenida Presidente Affonso Camargo, 330. A entrada franca e o evento reunirá amantes deste hobby de várias cidades da região.

Tanto no sábado quanto no domingo, o horário será das 9h30 às 17h30. A realização desta sexta edição também tem o objetivo de prestar uma homenagem ao Dia do Ferroviário, comemorado em 30 de abril.

O evento é organizado pela Associação Paranaense de Ferromodelismo e Memória Ferroviária (APFMF), com apoio da Serra Verde Express e da Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, no interior paulista.

De acordo com Ricardo Melo Araújo, presidente da APFMF, este é um evento muito aguardado pelos amantes deste hobby. “Haverá atividades para todos os públicos, dos 8 aos 80 anos. O ferromodelismo, ou modelismo ferroviário, é a porta de entrada a um mundo cheio de expectativas e realizações. Mostras, encontros, convenções e shows de ferromodelismo são uma ótima desculpa para viajar e conhecer novos lugares e pessoas, além de passeios de trem por lugares exóticos e fantásticos”, diz Araújo.

Além de maquetes e dioramas, haverá exposição de fotos, recreação infantil e minipasseios de trem, feitos pelas litorinas no pátio de manobra da estação rodoferroviária, ao custo de R$ 30,00. Também será possível realizar um passeio de Curitiba a Morretes na composição de passageiros da Serra Verde Express.

“A realização das Mostras de Modelismo Ferroviário de Curitiba vem consolidar os esforços de divulgação da necessidade da preservação do patrimônio histórico ferroviário no Paraná, permitindo contato com um público muito interessado no viés da ferrovia. Este encontro nos fez rever conceitos e necessidades na forma de abordar o tema da preservação da memória, nos obrigando a pensar um pouco além dos trilhos ferroviários que nos cercam”, conclui Araújo.

O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

“O ferromodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, comenta Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos.

As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferromodelismo para as futuras gerações”, finaliza Lucas.

A Estação Rodoferroviária de Curitiba fica na Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Bloco Ferroviário, bairro do Rebouças. Informações: (41) 99226-2220



