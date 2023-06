Serrarias que atuavam de forma ilegal em Rio Negro, sudoeste do Paraná, foram alvo de uma grande operação realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAMB-FV). Denominada “Black River”, a operação gerou apreensão de grande quantidade de madeira, além de armas e autos de infração que superaram os R$ 728 mil.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta segunda-feira (05), equipes da Equipes Rotam do BPAMB-FV fiscalizaram serrarias irregulares da região, assim como a aferição e autuação de áreas desmatadas para implementação de agricultura.

+Leia ainda! Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos

O 1.º tenente André Felipe Kovalczykowski, da CMT da Rotam, explicou que o pelotão Rotam, entre maio e junho, realizou trabalhos de Inteligência e Fiscalização, com foco nestes locais irregulares.

“A Black River tem como objetivo o combate aos crimes ambientais, além de fiscalização em serrarias, áreas desmatadas para implementação de agricultura. Atrás desta operação conseguimos gerar autos de infração de R$ 728 mil, além de termos circunstanciados, e mais. O pelotão Rotam vai continuar nas operações com intuito de, cada vez com mais assertividade, combater crimes ambientais”, alertou o tenente.

+Viu essa? Lotofácil 2830 milionária premia aposta do Paraná e mais dez jogos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!