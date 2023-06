Com prêmio acumulado de R$ 12 milhões, a Lotofácil 2830 milionária premiou nada menos que 11 apostas que acertaram as 15 dezenas sorteadas nesta segunda-feira (06). Entre as 11 apostas premiadas, uma de Guarapuava, no sul paranaense. O apostador sortudo faturou uma bolada de R$ 1 milhão.

Resultado da Lotofácil 2830 – 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11 ,12, 13, 17, 18, 20, 21, 22 e 25

A aposta ganhadora da Lotofácil 2830 milionária fez uma aposta simples, com 15 números, na lotérica Bagatoli Loterias, localizada no Centro de Guarapuava. Além desta aposta, outras 10 ganharam uma fatia da Lotofácil 2830 por também acertarem os 15 números sorteados.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira e tem como prêmio o valor de R$ 2 milhões.

Apostadores de Curitiba faturam parte da Lotofácil 2830

Além do prêmio máximo da Lotofácil sair para uma aposta do Paraná, outras 24 apostas de Curitiba ganharam uma fatia da premiação ao acertar 14 dos 15 números sorteados. Confira a tabela abaixo!

Cidade Lotérica Números apostados Surpresinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR AGUIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR DA VINCI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR GABRIEL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR LOTERIA SKALA GARIBALDI 17 Não Bolão 15 R$2.991,90 CURITIBA/PR LOTERIAS CANADA 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR LOTERIAS GP 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR LOTERIAS NAPOLI 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR LOTERIAS TREVO DO TARUMA 15 Sim Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 16 Não Bolão 14 R$1.994,58 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR PINHEIRAO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR REAL LOTERIAS 16 Não Simples 1 R$1.994,68 CURITIBA/PR SUA SORTE LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$997,34 CURITIBA/PR ZINIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$997,34

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta custa R$ 3.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!