Um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus resultou em duas mortes e ao menos 15 feridos, na noite desta segunda-feira (28), na BR-277, em Guarapuava, na região Centro Sul- do Paraná. O micro-ônibus teria saído de Curitiba e transportava 23 estudantes que seguiam para Foz do Iguaçu.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus levava estudantes e professores do Senai. O caminhão Scania com placas de Navegantes (SC) invadiu a pista contrária em uma curva e pegou a lateral esquerda do micro-ônibus. Após o impacto, o caminhão que transportava frango chegou a tombar na pista e o local ficou completamente interditado nos dois sentidos por mais de 3 horas.

As duas pessoas que morreram estavam no veículo que levava os estudantes; um homem de 33 anos e uma mulher de 22. Já o caminhoneiro foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Guarapuava. O motorista do micro-ônibus e 13 estudantes foram socorridos e levados para hospitais de Irati e Guarapuava.

Tacógrafo vencido!

A PRF informou ainda que a velocidade máxima na curva onde houve o acidente, em um trecho de serra, é de 60 km/h para todos os tipos de veículos. Como o disco do cronotacógrafo do caminhão estava vencido, não foi possível verificar em que velocidade o veículo transitava.

Estudantes de segurança do trabalho

Em noca, o Sistema Fiep lamentou profundamente o acidente. O ônibus era ocupado por 23 alunos e três professores do curso técnico em Segurança do Trabalho da unidade do Portão do Senai, em Curitiba, que seguiam para Foz do Iguaçu para uma visita técnica. O Sistema Fiep informou ainda que, desde que tomou conhecimento do fato, está prestando todo o apoio e solidariedade aos feridos e às famílias dos alunos e professores envolvidos no acidente.