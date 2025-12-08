Aviso de Pauta

Novo sistema de transporte urbano inicia operação em Piraquara e Pinhais

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 08/12/25 14h07

O Bonde Urbano Digital (BUD), novo sistema de transporte público, inicia sua operação nesta terça-feira (9) entre Piraquara e Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A viagem inaugural partirá às 9h do Terminal São Roque, em Piraquara, com destino ao Parque das Águas, em Pinhais.

O BUD é um modelo similar ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), mas utiliza indução magnética para se guiar no asfalto, reduzindo custos de implantação. Fabricado pela empresa chinesa CRRC Nanjing Puzhen, o veículo combina características do VLT e do BRT (Bus Rapid Transit).

Com capacidade para 280 passageiros, o BUD tem 30 metros de comprimento, ar-condicionado e operação bidirecional. Sua velocidade máxima é de 70 km/h, superior aos 60 km/h dos ônibus convencionais. A tarifa será de R$ 5,50, equivalente à dos ônibus.

A operação será coordenada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep). Na primeira semana, o BUD circulará entre o Terminal São Roque e o Parque das Águas. A partir da semana seguinte, o trajeto se estenderá até o Terminal de Pinhais, que ainda passa por adequações.

O novo sistema de transporte é inédito na América Latina e representa uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana na região. A implementação visa oferecer uma opção mais rápida e eficiente para os passageiros que se deslocam entre as cidades da região metropolitana.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.