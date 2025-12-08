Novo sistema de transporte urbano inicia operação em Piraquara e Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Bonde Urbano Digital (BUD), novo sistema de transporte público, inicia sua operação nesta terça-feira (9) entre Piraquara e Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A viagem inaugural partirá às 9h do Terminal São Roque, em Piraquara, com destino ao Parque das Águas, em Pinhais.

O BUD é um modelo similar ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), mas utiliza indução magnética para se guiar no asfalto, reduzindo custos de implantação. Fabricado pela empresa chinesa CRRC Nanjing Puzhen, o veículo combina características do VLT e do BRT (Bus Rapid Transit).

Com capacidade para 280 passageiros, o BUD tem 30 metros de comprimento, ar-condicionado e operação bidirecional. Sua velocidade máxima é de 70 km/h, superior aos 60 km/h dos ônibus convencionais. A tarifa será de R$ 5,50, equivalente à dos ônibus.

A operação será coordenada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep). Na primeira semana, o BUD circulará entre o Terminal São Roque e o Parque das Águas. A partir da semana seguinte, o trajeto se estenderá até o Terminal de Pinhais, que ainda passa por adequações.

O novo sistema de transporte é inédito na América Latina e representa uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana na região. A implementação visa oferecer uma opção mais rápida e eficiente para os passageiros que se deslocam entre as cidades da região metropolitana.