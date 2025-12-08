Ciclone extratropical traz risco de tempestades ao Paraná até quarta-feira

Um ciclone extratropical formado a partir de uma área de baixa pressão vinda da Argentina e do Paraguai provocará mudanças significativas no tempo no Paraná até quarta-feira (10). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno favorecerá a ocorrência de tempestades em várias regiões do estado, mesmo sem atingi-lo diretamente.

Nesta segunda-feira (08), o risco é alto para chuvas intensas e tempestades localizadas nas regiões Oeste, Noroeste e oeste da região Norte, próximo a Maringá. Essas áreas podem enfrentar rajadas de vento e precipitação de granizo. O risco é moderado em outras regiões, com possibilidade de pancadas de chuva fortes durante a tarde, principalmente no Norte, Campos Gerais e Centro-Sul.

Os maiores impactos do ciclone são esperados para terça-feira (09), quando uma frente fria atravessará o Paraná trazendo temporais em todo o estado. “Pela manhã, os temporais começam no Oeste do Paraná, se deslocando em direção ao Leste ao longo do dia. As rajadas de vento devem se intensificar, podendo superar os 70 km/h”, explica Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

Na quarta-feira (10), o Paraná terá menores acumulados de chuva, mas mais vento. As rajadas podem superar 80 km/h no Leste do estado, onde o risco é considerado alto. No Sul e nos Campos Gerais, o risco é moderado, com rajadas na faixa dos 60 km/h.

A partir de quinta-feira (11), a intensidade do ciclone diminui significativamente. A previsão é de pancadas rápidas de chuva no Oeste, com predomínio de sol na maior parte do Estado. O Simepar recomenda que a população acompanhe os alertas emitidos pela Defesa Civil, enviando um SMS para o número 40199 com o CEP de sua residência.