Maratona Internacional do Paraná abre inscrições com prova na Ponte de Guaratuba

As inscrições para a Maratona Internacional do Paraná estão abertas no site TicketSports. O evento esportivo acontecerá nos dias 02 e 03 de maio, oferecendo percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Todos os trajetos incluirão pelo menos uma passagem pela Ponte de Guaratuba, principal atração do percurso.

A competição conta com uma premiação total de mais de R$ 300 mil. Os vencedores da maratona receberão R$ 50 mil cada, com um bônus adicional de R$ 10 mil para o primeiro colocado brasileiro. A organização espera atrair cerca de 20 mil corredores, além de milhares de acompanhantes e turistas.

Marcos Pinheiro, diretor técnico da prova, destaca que o evento vai além do desafio físico: “É uma honra unir forças para entregar uma experiência única aos atletas e celebrar o orgulho paranaense. Essa maratona é um convite para que o público viva, de forma simbólica e concreta, a realização de um sonho: correr sobre a ponte mais esperada do Paraná”.

A maratona será estruturada para oferecer aos participantes uma imersão no litoral paranaense, com dois dias de programação esportiva, ações culturais e infraestrutura completa para o público. O evento conta com organização da Sportion, CWB Brasil e Grupo RIC, além do apoio institucional do Governo do Paraná e das prefeituras de Guaratuba e Matinhos.

Mais informações sobre percursos, horários de largada, logística e premiações serão divulgadas nas próximas semanas no perfil oficial da MIP no Instagram: @maratonainternacionalpr.