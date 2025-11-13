Novo BUD na RMC: instalação de trilho tecnológico atinge reta final

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As obras para instalação dos ímãs que guiarão o Bonde Urbano Digital (BUD) entre Pinhais e Piraquara estão em ritmo acelerado e devem ser concluídas na próxima semana. Iniciados na última quinta-feira (06), os trabalhos conduzidos pela Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep) contemplam a instalação de 1,3 km de ímãs, sendo 1 km na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel e 300 metros no Terminal São Roque, em Piraquara.

A tecnologia de guiagem autônoma será testada em dois cenários distintos: durante o trajeto normal na rodovia e na chegada ao terminal. O sistema de ímãs garante alta precisão na condução e nas manobras para embarque e desembarque de passageiros.

O processo de implantação começou com a marcação precisa dos pontos que receberão os ímãs, trabalho realizado com o apoio de engenheiros topógrafos. Na sequência, iniciou-se a perfuração dos locais marcados.

Para a instalação, são utilizadas brocas especiais com aproximadamente 3,5 cm de diâmetro, criando furos de 5 cm de profundidade. Após a colocação dos ímãs, cada perfuração é selada com uma resina especial. No total, serão realizados 1.300 furos, distribuídos a cada metro de distância.

Os trabalhos na rodovia contam com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que mantém uma das vias bloqueadas para garantir a segurança da operação. Nas imediações do Terminal São Roque, equipes da Prefeitura de Piraquara auxiliam na proteção dos usuários e dos trabalhadores.

Na última terça-feira (12), equipes do projeto e do DER/PR finalizaram ajustes nas barreiras New Jersey instaladas na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no cruzamento com a Avenida Frei Rui Guido Depine. A intervenção vai permitir que o BUD realize com segurança a curva de acesso ao Terminal São Roque.

Em Pinhais, a prefeitura conduz obras de requalificação da Avenida Ayrton Senna da Silva, que proporcionarão mais conforto e segurança para a operação do veículo na região.

De acordo com o presidente da Amep, Gilson Santos, o BUD deve iniciar sua operação em 2025. “Todo o projeto está sendo conduzido conforme o cronograma. Após a conclusão dos trabalhos para implantação da infraestrutura necessária, diversos testes deverão ser realizados antes do início da operação com passageiros. Mas acreditamos que, se todos os testes correrem bem, devemos iniciar a operação com passageiros ainda neste ano”, afirmou.

BUD: 280 passageiros e tarifa de R$ 5,50

O Bonde Urbano Digital terá capacidade para 280 passageiros, com tarifa idêntica à do sistema metropolitano atual: R$ 5,50. O tempo de viagem será semelhante ao dos ônibus convencionais, mas com maior conforto e menor impacto ambiental. Durante a fase de testes, as linhas de ônibus que conectam as duas cidades continuarão funcionando normalmente.

Com 30 metros de comprimento, ar-condicionado e operação bidirecional, o BUD pode atingir velocidades de até 70 km/h, superando os ônibus do sistema BRT. Sua vida útil é estimada em 30 anos, o triplo dos veículos convencionais.

O bonde é equipado com sensores, radares e câmeras que garantem rastreamento automático, orientação autônoma e proteção eletrônica ativa, proporcionando maior segurança mesmo quando compartilha o espaço viário com outros veículos. Além de sustentável, o sistema apresenta um custo de implantação até três vezes menor que o de um VLT tradicional e pode ser implementado em até um ano em vias de até 15 quilômetros.

Desenvolvido pela empresa chinesa CRRC Corporation, o BUD tem despertado interesse em outros estados e países pela combinação de tecnologia avançada, sustentabilidade e viabilidade operacional. A previsão é que a linha entre Pinhais e Piraquara comece a transportar passageiros até o final de 2025.

