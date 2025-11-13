Billy Idol arrebenta em Curitiba: rock, nostalgia e muita energia. Veja como foi!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O astro britânico Billy Idol comprovou que, aos 69 anos, ainda tem muita energia para entregar. Na noite desta quinta-feira (13), o cantor fez a Arena da Baixada tremer com um show nostálgico e super enérgico, parte da turnê mundial “It’s a Nice Day To… Tour Again!”. Logo nos primeiros acordes, o público curitibano mostrou que estava lá para cantar junto cada verso dos clássicos que marcaram gerações. Com seu tradicional cabelo loiro espetado e o inconfundível estilo, Idol não economizou na performance.

A parceria de longa data com o guitarrista Steve Stevens continua dando frutos no palco. Os dois mostraram uma sintonia que só quase 45 anos de estrada podem proporcionar. Stevens, aliás, arrancou suspiros da plateia com seus solos impecáveis.

O set list contemplou os maiores sucessos da carreira do músico, incluindo “White Wedding”, “Dancing With Myself”, “Rebel Yell” e a balada “Eyes Without a Face”, que levou o público ao delírio. A versão de “Mony Mony”, cover que se tornou seu único single número 1 nos EUA e Reino Unido, transformou a arena em uma grande pista de dança.

O show também apresentou algumas faixas do recém-lançado álbum “Dream Into It” (2025), que foram bem recebidas pelos fãs, nada que se compare aos hits consagrados.

Em Curitiba, o que se viu foi um Billy Idol renovado, com disposição de sobra e vocais surpreendentemente preservados.

Após 46 anos de carreira, entre a fase na banda Generation X (1977-1981) e a bem-sucedida carreira solo, o músico provou que o rock’n’roll corre em suas veias e que ainda tem muito a oferecer.

